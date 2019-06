TASR

Dnes o 13:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní TIPSPORT LIGA: Zvolen podpísal zmluvy s mladíkmi Koleničom a Fatulom

Sedemnásťročný Kolenič vyrastal hokejovo pod Pustým hradom, odkiaľ sa vlani presunul na sever Európy do Falu IF.

Hráči HKM Zvolen. — Foto: TASR Henrich Mišovič

Zvolen 14. júna (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HKM Zvolen si upísal dvoch talentovaných mládežníckych slovenských reprezentantov - útočníka Jakuba Koleniča a obrancu Olivera Fatula. Obaja sa vrátili do rodnej krajiny po pôsobení vo Švédsku.

Sedemnásťročný Kolenič vyrastal hokejovo pod Pustým hradom, odkiaľ sa vlani presunul na sever Európy do Falu IF. V tíme do 18 rokov nazbieral v 28 dueloch 20 bodov (8+12), v "20-tke" pridal dva body v šiestich štartoch. O rok mladší Fatul pôsobil v uplynulých troch sezónach v mládežníckych tímoch Malmö Redhawks a IK Oskarshamn

„Sme veľmi radi, že sa nám do klubu podarilo získať ďalších talentovaných hráčov a veríme, že smer nastolený našou organizáciou pomôže Jakubovi a Oliverovi v ich správnom hokejovom raste," píše sa na oficiálnej stránke zvolenského klubu.