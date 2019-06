TASR

Dnes o 12:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tsiprasovu stranu v prieskume pred voľbami predbehli konzervatívci

Prieskum pred voľbami, ktoré sa pôvodne mali konať najskôr v októbri, zrealizoval inštitút Pulse so sídlom v Aténach na vzorke 1356 respondentov.

Grécky premiér Alexis Tsipras, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Atény 14. júna (TASR) - Grécka vládnuca strana Syriza (Koalícia radikálnej ľavice) premiéra Alexisa Tsiprasa sa prepadla až za opozičných konzervatívcov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky pred gréckymi predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 7. júla. Píše o tom agentúra DPA, podľa ktorej výsledky prieskumu zverejnili vo štvrtok večer.

Tri týždne pred voľbami by Tsiprasova Syriza získala 26 percent. Jej hlavný politický rival, konzervatívna opozičná strana Nová demokracia (ND) lídra Kyriakosa Mitsotakisa, vládnucu stranu predbehla s 34,5 percentami.

Na tretej priečke by so siedmimi percentami skončili sociálni demokrati; komunisti a krajne pravicové strany tesne prekročili päť percent. Ľavicová Syriza pritom v septembri 2015 so ziskom 35,5 percenta hlasov vyhrala druhý raz po sebe parlamentné voľby. Konzervatívci vtedy presvedčili 28,1 percenta voličov.

Aktuálny prieskum podľa hodnotenia agentúry DPA z veľkej časti odzrkadľuje výsledok májových volieb do Európskeho parlamentu, v ktorých mali konzervatívci o 9,5 percenta viac hlasov než ľavičiari. V súvislosti s týmto prepadom požiadal Tsipras o uskutočnenie predčasných parlamentných volieb.

