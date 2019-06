TASR

Dnes o 11:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní PS a Spolu podpíšu koaličnú dohodu, o lídrovi budú hovoriť počas leta

Každý z nás musel urobiť kompromisy, aby sa nám podarilo to, prečo sme išli do politiky, aby sme priniesli zmenu, povedal predseda PS Michal Truban.

Na archívnej snímke zľava členovia predsedníctva strany Progresívne Slovensko (PS) Matej Petroci a Peter Brozman, podpredseda strany Ivan Štefunko, podpredsedníčka strany Zora Jaurová, člen predsedníctva Martin Dubéci, predseda Michal Truban, člen predsedníctva Martin Hojsík, podpredsedníčka strany Irena Bihariová, podpredseda strany Michal Šimečka, podpredseda strany Martin Poliačik, členovia predsedníctva Pavel Sibyla a Milan Ftorek počas tlačovej konferencie po sneme strany v Bratislave 8. mája 2019. — Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 14. júna (TASR) - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) a Spolu-OD sa dohodli na spoločnej kampani do budúcoročných volieb do Národnej rady (NR) SR. V piatok podľa predsedu Spolu-OD Miroslava Beblavého podpíšu koaličnú dohodu. Tá má podľa jeho slov platiť nielen do volieb, ale aj v prípadnej vládnej koalícii.

„Každý z nás musel urobiť kompromisy, aby sa nám podarilo to, prečo sme išli do politiky, aby sme priniesli zmenu," povedal predseda PS Michal Truban. Podľa jeho slov chcú ukázať, že sú novými politikmi, ktorí sa nechcú hádať, ale majú ambíciu ukázať, že sa vedia dohodnúť.

„Dnes podpíšeme koaličnú dohodu do parlamentných volieb. Je to pre nás dôležitý deň, pretože určuje pre nás trasu nielen na najbližších deväť mesiacov, ale aj na najbližších päť rokov," povedal Beblavý s tým, že aj vo vláde chcú vystupovať spoločne a vytvoriť spoločný poslanecký klub.

V súvislosti s lídrom koalície vo voľbách poznamenal, že sa chcú dohodnúť počas leta. Truban doplnil, že ho vyberú na základe prieskumov verejnej mienky, ale aj ďalších faktorov. „Je to aj o dohode, nielen o číslach," skonštatoval. Pripustil možnosť, že lídrami koalície bude skupina osôb. Jednotku na kandidátke však vyberú po spoločnej dohode.

Rozhodnutie o lídrovi nechali na leto aj preto, lebo očakávajú vyjadrenie dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku a jeho novozaloženej strany. Podľa Beblavého mu chcú dať čas a priestor, rovnako mu chcú dať najavo, že čakajú na jeho vyjadrenie a majú záujem o rovnocennú spoluprácu.

Na otázky o spolupráci s inými stranami odpovedali, že vylučujú len spoluprácu so Smerom-SD, ĽSNS a SNS.