Nechutí vám jesť v horúčavách? Tieto jedlá vás schladia, pridajte ich do jedálnička

Ak máte pocit, že v lete máte menšiu chuť do jedla, nie ste sami. Zásady stravovania v lete však majú svoje pravidlá. A ak už budete hladní, mali by ste si naozaj premyslieť, čo si dáte na tanier.

BRATISLAVA 16. júna - V súvislosti s horúčavami, ktoré trápia Slovensko v posledných dňoch, sa veľa popísalo o tom, koľko vody vypiť. Menej sa však hovorí o tom, ako sa počas takýchto dní stravovať. Netreba totiž zabúdať na to, že v tropickom počasí naše telo funguje úplne inak a vyžaduje si aj iný typ stravy.

Strata chuti do jedla, slabý spánok, ale aj pocity únavy - aj toto sa spája s obdobím horúceho počasia. „Zdá sa, že sezónne zmeny vrátane teploty a počtu denných hodín ovplyvňujú našu chuť do jedla,“ skonštatoval pre BBC Good Food nutričný terapeut Kerry Torrensen. „V lete sa naša chuť do jedla znižuje, hlavne keď sa cítime horúco. Jedným z dôvodov je to, že sa telo pokúša regulovať teplotu tela znížením teplôt generujúcich funkcie, ako je trávenie jedla.“

Dodáva však že „naše špecifické potreby líšia v závislosti od veku, veľkosti, pohlavia a množstva fyzickej aktivity, ako aj environmentálnych faktorov vrátane teploty a vlhkosti, vďaka ktorým sa urýchľuje strata vody z našej kože“.

Je zmrzlina dobrý nápad?

Počas dní, keď sa ortuť teplomera šplhá poriadne vysoko, mnohí z nás automaticky siahnu po zmrzline či ľadových nápojoch. „Studené jedlá a nápoje vám môžu poskytnúť počiatočný chladiaci účinok, ale sú krátkodobé,“ varuje Kerry. „To preto, že konzumácia potravín vedie k zvýšeniu teploty, pretože proces trávenia vytvára teplo. To v kombinácii s rýchlym chladením iniciovaným studenou výživou a nápojmi znamená, že vaše telo to nadmerne kompenzuje zvyšovaním teploty vo vnútri. Takže sa môžete skutočne cítiť ešte horúcejšie než predtým!“

Na podobnú tému v Radio Wave diskutovala aj česká alergologička Zuzana Humlová, ktorá uviedla, že nadbytok ľadu a zmrzliny sa v letných mesiacoch spája s vyšším výskytom angín a podobných chorôb. „Je skôr vhodnejšie prijímať teplý nápoj, takže pre to ochladenie je lepšie dať si vlažný čaj, pretože ten rozdiel teplôt nie je taký veľký,“ vysvetlila.

Špecialistka na zdravotnú prevenciu a výživu Margit Slimáková vo vysielaní doplnila, že trend piť teplé nápoje sa spája predovšetkým s krajinami, kde sú naozaj vysoké teploty. A ak pijú napríklad v Indii niečo chladené, pridávajú do nápoja zahrievacie korenie. Inšpirovať by sme sa však mali aj v našich zemepisných končinách.

Jedlo ako zdroj vody

Britská nutričný terapeut ďalej tvrdí, že potraviny predstavujú približne 20 - 30 % nášho príjmu tekutín, a niektoré dokonca obsahujú viac vody ako iné. Ak teda chcete zvýšiť príjem H2O, jesť by ste mali jahody, uhorku, cukety, zeler, šalát či melón.

Jedlo, ktoré konzumujeme, by malo byť naplnené hlavne správnymi živinami. „Strava by mala byť pestrá, čo sa týka ovocia, zeleniny, dobre umytá, aby sme prešli bakteriálnym či infekčným komplikáciám,“ radí česká alergologička.

V letných mesiacoch sa odporúča jesť aj polievky či niektoré ľahšie kaše, ktoré vás nielen hydratujú, ale zvýšia aj vašu teplotu. A hoci sa to nezdá, práve tento efekt podporuje potenie, čo má v konečnom dôsledku chladiaci účinok pre náš organizmus. Siahnuť by ste v lete preto mali po takzvaných termogénnych potraviných, ako je korenie či čili, ktoré podporia aj váš metabolizmus.

Počas tohto ročného obdobia by sme sa mali vyvarovať najmä jedlu, ktoré zaťažuje naše trávenie, čo sú napríklad smažené jedlá. Ak si teda chcete v tomto počasí pochutiť napríklad na mäse, zjemnite ho používaním marinády bohatej na citrusy, aby sa rozložila štruktúra bielkovín. Aj vláknina je v tomto období pre naše trávenie komplikovanejšia, no odborník na stravovanie radí, aby ste zrná pred konzumáciou namočili do vody a efekt trávenia sa urýchli.