Vodnoslalomárov SR čaká 1. kolo SP, Slafkovský: Priorita je Tokio 2020

Do britského Lee Valley sa presunuli už v nedeľu v kompletnom zložení aj s Alexandrom Slafkovským, ktorý pre chorobu chýbal na európskom šampionáte.

Na archívnej snímke slovenský reprezentant Alexander Slafkovský. — Foto: TASR - Dušan Hein

Lee Valley 13. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome sa v piatok predstavia na prvom podujatí tohtosezónneho Svetového pohára v britskom Lee Valley. Do dejiska pretekov sa presunuli už v nedeľu v kompletnom zložení aj s Alexandrom Slafkovským, ktorý pre chorobu chýbal na európskom šampionáte.

„Už sa cítim fit, a myslím si, že môžem ísť naplno, to bolo pre mňa prvoradé. Teším sa, že môžem byť opäť na repre akcii a zároveň verím, že som si už zdravotné patálie vyčerpal," povedal na oficiálnom webe slovenskej kanoistiky Slafkovský. Do nového ročníka SP vstúpi ako obhajca celkového prvenstva.

Hoci prvoradá je v tejto sezóne kvalifikácia na budúcoročné OH v Tokiu, víťazstvo by Slafkovského potešilo: „Je to výzva, ale určite to nie je v tejto sezóne moja priorita. Skôr potenciálne príjemný vedľajší efekt snahy o Tokio 2020. Lebo ak budem úspešný v internej nominácii o olympiádu, bude to znamenať, že som zdolal špičkových pretekárov Maťa (Beňuša) a Miša (Martikána). To by mohlo stačiť aj na dobré umiestnenie v medzinárodnom meradle."

Pekné spomienky na Anglicko má Matej Beňuš, kotrý si pred štyrmi rokmi na majstrovstvách sveta vybojoval miestenku na OH 2016 do Ria de Janeiro. „Pravdupovediac, ani mi nenapadlo v Londýne niečo v súvislosti s Riom. Len si pamätám, že som na si spodku trate ťukol a prišiel o medailu," priznal Beňuš, ktorý by sa v Lee Valley rád postavil na stupne víťazov: "Príprava išla podľa plánov, mám formu a som zdravý, všetko je ako má byť."