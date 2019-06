Lenka Miškolciová

Dnes o 15:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Majiteľov elektrických kolobežiek čakajú veľké zmeny: Nový zákon im ukladá rovnaké povinnosti ako cyklistom

Informovalo o tom ministerstvo vnútra SR v tlačovej správe.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRATISLAVA 13. júla - Kolobežky s motorčekom sú v súčasnosti, podľa platnej legislatívy, zaradené medzi chodcov, teda môžu chodiť po chodníkoch. Pri akejkoľvek kolízii nemôžeme hovoriť, podľa súčasného zákona, o dopravnej nehode.

Po novom by elektrické kolobežky mali byť na jednej úrovni so samovyvažovacími prostriedkami (ktoré už sú zákonne upravené), teda budú patriť medzi vodičov nemotorových vozidiel ako sú napríklad aj cyklisti. Po chodníkoch budú môcť jazdiť naďalej, avšak pomaly. Ich kolízie sa budú brať ako dopravné nehody a ak porušia pravidlá, môžu byť riešení v blokovom konaní pokutou do 50 eur.

Požívanie alkoholu sa sprísňuje

Osoby na (akýchkoľvek) kolobežkách sú dnes zaradené medzi chodcov, t. j. nemajú vo vzťahu k požívaniu alkoholu žiadne obmedzenia. Podľa pripravovaného návrhu sa osoby na kolobežkách s pomocným motorčekom (e-kolobežky) vo vzťahu k požívaniu alkoholu zaradia do rovnakej skupiny ako cyklisti a osoby na samovyvažovacích vozidlách (segway a pod.). Čo znamená, že v obci a na cyklotrasách budú môcť jazdiť max. s 0,5 promile alkoholu v krvi, mimo obce len bez akéhokoľvek množstva alkoholu a po ceste, po jej pravej krajnici ako aj cyklisti. Za zníženej viditeľnosti bude musieť byť vodič kolobežky takisto opatrený reflexnými prvkami.

Zmena zákona by sa na Slovensku mala začať naplno uplatňovať od januára 2020.