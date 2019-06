TASR

Prieskum: Slováci dôverujú viac európskym než národným inštitúciám

Európskej komisii dôveruje 41 a Európskemu parlamentu 40 percent opýtaných, zatiaľ čo vláde SR verí len 20 percent a slovenskému parlamentu 19 percent občanov.

Európsky parlament v Štrasburgu. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Washington/Bratislava 13. júna (TASR) - Slováci hodnotia pozitívnejšie európske inštitúcie než tie národné. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu Demokracie pod tlakom (Democracies Under Pressure: A Global Survey), ktorý uskutočnil Medzinárodný republikánsky inštitút (IRI).

Európskej komisii dôveruje 41 a Európskemu parlamentu 40 percent opýtaných, zatiaľ čo vláde SR verí len 20 percent a slovenskému parlamentu 19 percent občanov. Celkový index demokratickej kultúry na Slovensku je 3,3, pričom priemer dosahuje 5,3. Čím je toto číslo bližšie k hodnote desať, tým má krajina silnejšiu demokratickú kultúru.

Viac než dve tretiny (68 percent) Slovákov sú presvedčené, že demokracia na v ich vlasti nefunguje dobre — čo korešponduje s nízkou úrovňou dôvery v inštitúcie, ktoré majú jej chod zabezpečovať.

Prieskum ukázal, že Slováci sú otvorení aj alternatívnym spôsobom vlády: polovica opýtaných (51 percent) by uvítala, ak by krajinu viedol "silný jednotlivec", zatiaľ čo 86 percent si myslí, že problém fungovania demokracie na Slovensku by dokázala vyriešiť vláda zložená z odborníkov.

S ostatnými stredoeurópskymi krajinami má Slovensko spoločné mnohé aspekty súvisiace s krízou dôvery v niektoré inštitúcie reprezentatívnej demokracie a neochotu prijímať utečencov.

Až 64 percent Slovákov sa vyslovilo proti "povinnosti prijímať utečencov", čo je v ostrom kontraste s priemerom EÚ (38 percent). Osemdesiat percent opýtaných vidí ako problém to, že migranti s väčšinovým obyvateľstvom krajiny "nezdieľajú rovnaké hodnoty". Z prieskumu vyplýva i nízka tolerancia voči islamu, ktorý považuje za problematický až 84 percent respondentov (priemer v EÚ je 68 percent).

Rozdiely medzi krajinami V4 sa v prieskume prejavili vo vzťahu k medzinárodnému postaveniu Spojených štátov. Znepokojenie vyjadrilo až 70 percent Slovákov v porovnaní so 49 percentami Čechov, 44 percentami Maďarov a 32 percentami Poliakov.

Opačná situácia prevláda na Slovensku v súvislosti s Ruskom. Len tretina (36 percent) sa vplyvu Ruska obáva, zatiaľ čo v Poľsku má obavy 77, v Maďarsku 56 a v Česku 51 percent opýtaných .

Prieskum Democracies Under Pressure: A Global Survey vykonal Medzinárodný republikánsky inštitút (IRI) v spolupráci s francúzskym think-tankom Nadácia pre politickú inováciu (Fondapol) a brazílskym think-tankom República do Amanha v 42 krajinách sveta.

Publikácia zverejnená na webovej stránke Fondapolu obsahuje dva zväzky. Prvý sa venuje témam a hodnotám, akými sú dôvera v inštitúcie, dodržiavanie modelu reprezentatívnej demokracie, podpora interrupcií, trestu smrti či úpadok demokratických hodnôt medzi súčasnou generáciou. Druhá časť prezentuje výsledky jednotlivých krajín zapojených do prieskumu.