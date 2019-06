TASR

Dnes o 12:01 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Najproduktívnejším hráčom play off sa stal Marchand

Tretiu priečku obsadil Logan Couture zo San Jose s 20 bodmi, no so 14timi gólmi sa umiestnil na čele tabuľky strelcov.

Brad Marchand, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

New York 13. júna (TASR) - Najproduktívnejším hráčom play off zámorskej hokejovej NHL sa stal útočník Bostonu Bruins Brad Marchand so ziskom 23 bodov. Rovnaký počet bodov nazbieral útočník St. Louis Blues Ryan O'Reilly, ktorý má však o gól menej. Tretiu priečku obsadil Logan Couture zo San Jose s 20 bodmi, no so 14timi gólmi sa umiestnil na čele tabuľky strelcov.