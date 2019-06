TASR

Spartak so Slaviou si o Československý Superpohár zahrajú v Trnave

Spartaku sa napokon podarilo presadiť, aby sa duel hral na Štadióne Antona Malatinského.

Futbalisti FC Spartak Trnava. — Foto: TASR/Martin Baumann

Trnava 13. júna (TASR) - Duel Československého Superpohára sa napokon uskutoční v Trnave, domáci Spartak v ňom v sobotu 6. júla nastúpi proti Slavii Praha. Pôvodne naplánované dejisko organizátori po pripomienkach bezpečnostných zložiek prehodnotili, hrať sa malo v Dunajskej Strede. Trnavský klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe.

Spartaku sa napokon podarilo presadiť, aby sa duel hral na Štadióne Antona Malatinského. Podľa slov generálneho manažéra Spartaka Mariána Černého to potvrdil už aj prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik. „Sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo dostať finále do Trnavy. Boli to neľahké rokovania so všetkými stranami. Chceli sme najmä pre našich fanúšikov a tiež z pohľadu atraktívnosti, aby sa hralo u nás," povedal Černý pre oficiálnu stránku Spartaka.

„Privítame kvalitné české mužstvo, ktoré v uplynulej sezóne hralo štvrťfinále Európskej ligy. Verím, že to bude veľká reklama na futbal. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí boli pri tomto procese nápomocní. Nemalú rolu zohrala aj štátna polícia na čele s pánom Grunským. Patrí mu vďaka, že sa súboj odohrá na Štadióne Antona Malatinského. Želám si pekný zážitok pre všetkých ľudí," dodal funkcionár Spartaka.