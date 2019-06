TASR

Slávia UK Bratislava sa po roku vrátila na trón, Hornets sú sklamaní

Hráči Slávie zavŕšili extraligovým titulom úspešnú sezónu, v ktorej získali double, keďže triumfovali aj v Slovenskom pohári.

Košice 13. júna (TASR) - Vodní pólisti Slávie UK Bratislava zvíťazili vo štvrtom finálovom zápase slovenskej extraligy v bazéne ŠK Hornets Košice 7:4, čím spečatili majstrovský titul. Nadviazali tým na titul z roku 2017, po ktorom nasledovalo víťazstvo Hornets. Podľa trénera Slávie Dušana Holasa boli Košičania najťažší možný súper, v tábore súpera hovorili o sklamaní.

Košickí „sršni" chceli víťazstvom vo finálovej sérii zavŕšiť úspešnú sezónu, v ktorej sa darilo aj ich mládežníckym tímom. Finálovú sériu rozbehli víťazstvom v domácom bazéne, potom však prišli dve prehry na pôde Slávie, ktorá titul spečatila v štvrtom zápase série v Košiciach. „Rozhodli naše výkony. Nezvládli sme prvé dve štvrtiny v Bratislave, v tomto štvrtom súboji to bolo to isté. My sa vieme zdolať iba sami a to sa stalo. Blahoželám Bratislave, ale my sme im k tomu pomohli," poznamenal Ladislav Vidumanský ml. pre kosiceonline.sk.

Aj trénera Hornets Karola Bača ml. mrzela finálová prehra, športovo však uznal kvality súpera. „Vyhral zaslúžene a počas celej sezóny bol lepší. Mňa tešia výkony našich mladých hráčov a aj skutočnosť, že vo finále strelil gól 15-ročný chlapec. Rokmi bude možno dávať tých gólov oveľa viac."

Hráči Slávie zavŕšili extraligovým titulom úspešnú sezónu, v ktorej získali double, keďže triumfovali aj v Slovenskom pohári. Tréner bratislavskej Slávie Dušan Holas ocenil prístup skúsenejších hráčov, ktorý bol pre finálový triumf kľúčový. „Starší hráči do toho dali rozum a skúsenosti, mladší častejšie trénovali a prispeli energiou. Bol to správne poskladaný tím a som vďačný za to, že som bol pri tom. Toto je ten pocit, ktorý nám vracia všetky oželené víkendy."

Až vo štvrtom finálovom zápase nevyhral domáci tím. Podľa brankára Slávie Michala Hrušku to bol jednoznačný zámer hostí, ktorí nechceli dopustiť vyrovnanie série na 2:2 a následný rozhodujúci zápas. „Vedeli sme, že to bude veľmi ťažký zápas a musíme si zachovať chladné hlavy. Hrali sme disciplinovane až do konca a vyhli sme sa problémom z prvého finálového zápasu. Vtedy sme mali 22 vylúčení a to bolo priveľa. Košice boli najťažší možný súper. Boli to všetko vyrovnané zápasy, hrali sme proti obhajcovi titulu. Nebolo to teda ľahké," poznamenal Hruška.

Fnále extraligy, 4. zápas: ŠK Hornets Košice - Slávia UK Bratislava 4:7 (0:1, 1:3, 1:1, 2:2) /konečný stav série: 1:3, Slávia získala titul/