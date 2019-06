TASR

Slovenskí hokejbalisti túžia rozšíriť medailovú zbierku

Slovenskí hokejbalisti triumfovali na uplynulých troch šampionátoch, štvrtý triumfom by vyrovnali sériový rekord Kanady, ktorá to dokázala v rokoch 2001, 2003, 2005 a 2007.

Hokejbal, ilustračná snímka. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 13. júna (TASR) - V ceste za štvrtým hokejbalovým titulom v sérii na majstrovstvách sveta chcú Slovákom zabrániť najmä Kanaďania a Česi. Slovenskí reprezentanti sú však odhodlaní urobiť pre úspech maximum a majú aj motiváciu navyše. Trofej chcú získať pre svojho nedávno zosnulého trénera. Na cenný kov chcú siahnuť aj ženy, ktoré túžia napraviť neúspech z uplynulého šampionátu.

Slovenskí hokejbalisti triumfovali na uplynulých troch šampionátoch, štvrtý triumfom by vyrovnali sériový rekord Kanady, ktorá to dokázala v rokoch 2001, 2003, 2005 a 2007. "Javorový list" je zároveň s piatimi titulmi v historickom rebríčku na prvom mieste, Slovensko je druhé so štyrmi zlatými kovmi. Tri tituly si pre seba uchmatli Česi. Slováci naviac zatiaľ na každých MS vybojovali cenný kov, okrem štyroch titulov majú na konte dve striebra a šesť bronzov.

„Fanúšikovia určite budú chcieť, aby sme na domácom šampionáte získali nejaký cenný kov, avšak čaká nás extrémne ťažký turnaj. Cesta za medailou bude veľmi ťažká. Máme silnú skupinu a svetová špička je vyrovnaná, každý chce uspieť. Mužstvo síce prešlo generačnou výmenou, ale ja mu verím. Spojila sa v ňom skúsenosť s mladíckou dravosťou," povedal pre TASR obranca Michal Salajka.

Uspieť chcú aj kvôli Dušanovi Dankovi

Slováci sa v A-skupine stretnú s Českom, Fínskom, USA a Francúzskom, v B-skupine sú Kanada, Švajčiarsko, Grécko, Taliansko a Haiti. Vo svojom otváracom dueli nastúpia slovenskí hokejbalisti v piatok 14. júna v Steel Aréne proti Fínsku. „Fíni sú tiež nepríjemní, sú rýchli a obetaví. Samozrejme, vstup do šampionátu bude nesmierne dôležitý. Chceme zvíťaziť a dobre sa naladiť na ďalšie zápasy," dodal útočník Milan Rampáček.

Pre Rampáčka to bude posledný šampionát, keďže už skôr avizoval, že dá hokejbalu zbohom. „Nielen pre Milana chceme odísť ako víťazi. Veľmi túžime uspieť aj pre nášho trénera Dušana Danka, ktorý nás opustil počas rozbehnutej prípravy. Na MS bude stále s nami," povedal útočník Jaroslav Martinusík.

Správa o úmrtí trénera Danka zasiahla hokejbalovú rodinu začiatkom mája po tom, ako prehral boj s krátkou a ťažkou chorobou. Na jeho miesto zasadol Mojmír Hojer, bývalý klubový spoluhráč z bratislavského Ružinova. „Bolo ťažké zvyknúť si, že Dušan tu už s nami nie je. Ale komunikovali sme spolu všetko od začiatku prípravy, keďže sme boli aj blízki priatelia. Takže viem čo chcel dosiahnuť, aké mal plány a poznal som jeho myšlienky. Chceli by sme spolu s Mariánom Gregoríkom nadviazať na jeho prácu."

U žien obhajujú Češky

Nadvládu Kanady medzi ženami demonštruje prehľad titulov. Reprezentantky "javorového listu" sa z neho tešili štyrikrát, jeden titul majú na konte Slovenky, zlato z MS 2017 budú obhajovať Češky. Hokejbalistky Slovenska majú na konte aj tri striebra a jeden bronz. Neuspeli len na uplynulých MS v Pardubiciach, skončili štvrté. Zverenky trénera Mariána Hambálka sa v skupine stretnú s Českom, Kanadou, USA, a Veľkou Britániou.

Po odohraní týchto zápasov sa v semifinále stretne prvý tím so štvrtým a druhý s tretím. „Očakávame kvalitný, ale ťažký turnaj. Systém turnaja je dosť neúprosný, takže ani v jednom zápase si nebudeme môcť dovoliť zaváhať. Súperky prídu určite pripravené, Kanaďanky a Česky budú veľmi ťažký súper, ale to isté platí aj o USA. S Veľkou Britániou to nebude tiež ľahké. Ale robili sme na zrazoch maximum, aby sme boli úspešné," uviedla pre TASR brankárka Daniela Zuziaková.

Hrať sa bude v Steel aréne a na vedľajšej tréningovej ploche. V hlavnej hale budú prebiehať zápasy A-kategórie a vybrané zápasy žien, v druhej sa bude bojovať o postup z B-skupiny a diváci v nej budú môcť sledovať aj zvyšné duely ženskej časti.

Program zápasov SR v základných skupinách: muži: piatok 14. júna: 18.30 h Fínsko - SR sobota 15. júna: 18.00 h SR - USA nedeľa 16. júna: 17.00 h Francúzsko - SR utorok 18. júna: 17.00 h SR - ČR ženy: piatok 14. júna: 15.00 h SR - Kanada sobota 15. júna: 14.30 h USA - SR pondelok 17. júna: 17.00 h SR - Veľká Británia utorok 18. júna: 14.30 h SR - ČR