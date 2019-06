TASR

Dnes o 10:21 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Menej je viac

Menej je viac – nový systém bezdutinkového toaletného papiera Tork Mid-size.

Menej je viac – nový systém bezdutinkového toaletného papiera Tork Mid-size — Foto: Tork

Bratislava 13. júna (OTS) - Rastúce očakávania a prísnejšie právne predpisy v EU kladú na všetky strany vyššie požiadavky na dosiahnutie udržateľnosti. To znamená zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie, zníženie množstva odpadu a emisií uhlíka. Spoločnosť Essity, ktorá je výrobcom značky Tork, je uznávaným lídrom v oblasti udržateľnosti. Neustále usiluje o to, aby z menej vyrobila viac, aby sa znížila uhlíková stopa a snaží sa umožniť to isté svojim zákazníkom.

Tork neustále pomáha klientom investíciami do inovatívnych riešení, ktoré podporujú obchodné ciele, zlepšujú pracovný komfort a znižujú negatívne dopady na životné prostredie. Preto spoločnosť Tork vyvinula systém bezdutinkového toaletného papiera Tork Mid-size, ktorý znižuje uhlíkovú stopu v porovnaní s bežným toaletným papierom o 11 % (LCA – Posudzovanie životného cyklu produktu schválila SweRea – Sweden Research).

Tork Mid-size bezdutinkový toaletný papier eliminuje zbytočné komponenty, čo znamená nulový obalový materiál, žiadna dutinka - iba 100% toaletný papier. Facility manažéri môžu znížiť odpad, znížiť uhlíkovú stopu a zvýšiť efektivitu pracovníkov upratovacích čiat, ktorí tak budú môcť lepšie organizovať svoj pracovný plán.

Čo facility manažéri dosiahnu vďaka bezdutinkovým rolkám*: • O 88 % menej odpadu z toaletného papiera • O viac ako 1000 kg menej odpadu ročne • O 3000 vriec na odpadky menej ročne (* Porovnanie priemerného množstva odpadu pri používaní Tork Mid-size bezdutinkového toaletného papiera oproti bežným rolkám toaletného papiera v kancelárskej budove s 1300 zamestnancami)

„Máme úprimnú radosť z týchto výsledkov. Navyše ukazujú, že zameranie spoločnosti Tork na neustále inovácie sa vypláca. Získajú tým nielen zákazníci, ale aj životné prostredie,“ vraví Wojciech Nizio, Regional Brand Activation Manager v spoločnosti Tork.

Tork Mid-size bezdutinkový toaletný papier je inovatívny spôsob, ako znížiť množstvo odpadu z toaliet. Menej odpadu znamená viac času aj peňazí. Tento systém toaletného papiera zaisťuje nie len dlhšiu spotrebu papiera a menej odpadu, ale taktiež prispieva k spokojnosti hostí. Zásobník toaletného papiera Tork Mid-Size zaberá na stene málo miesta a sú v ňom umiestnené dve rolky toaletného papiera. Tým je zaistená vysoká efektivita: toaletný papier majú hostia vždy k dispozícii a zásobník pojme až deväťkrát viac papiera, ako dva bežné toaletné papiere. Dávkovač je možné kedykoľvek ľahko doplniť, čo zaisťuje flexibilnú a efektívnu údržbu.

V reštauráciách, na univerzitách alebo vo veľkých kancelárskych budovách pomáha Tork personálu sústrediť sa na to, na čom skutočne záleží – na hostí. Zbavte sa konvencií a vyskúšajte nový systém bezdutinkového toaletného papiera Tork Mid-size.