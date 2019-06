Dominika Pacigová

Dnes o 10:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Topila sa celá rodina: Vojak Tomáš bez váhania skočil do rieky a zachránil mamu s deťmi

Ak by vojak neskočil do rieky, nedeľňajšie poobedie mohlo skončiť omnoho horšie.

HEŘMAŇ 13. júna - Deň, ktorý chcela rodinka stráviť spoločne, sa zmenil na boj o život. Rodičia sa spolu s ich dvoma ratolesťami vybrali k hrádzi na Blanici v českej obci Heřmaň. Ich deti však skočili do vody a začali sa topiť. Rodičia ani sekundu nezaváhali, skočili do rieky a chceli svoje deti zachrániť.

Vojak neváhal ani sekundu

Starší pán zazrel topiace sa deti a pribehol za vojakom Tomášom Neškodným, ktorý v tom čase pracoval na poli, ktoré sa nachádza v blízkosti rieky. Keď dobehol na miesto, matka už skákala do vody a začala sa topiť. Vojak skočil za nimi a bol ochotný obetovať aj vlastný život, aby ich zachránil. „Na mojom mieste by to urobil každý,“ povedal pre tn.nova.cz Tomáš, ktorý slúži v posádke Tábor.

Aj napriek tomu, že prúd rieky bol silný, Tomášovi sa s pomocou dievčaťa a prostredníctvom lana podarilo zachrániť matku a dve deti. Silný prúd rieky však naďalej unášal ich otca. Jeho vytiahli až po istom čase, začali ho oživovať, avšak už sa im ho nepodarilo zachrániť. Nebyť statočného vojaka, nedeľňajšie popoludnie by pravdepodobne skončilo tragicky pre celú rodinu.

