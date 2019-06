TASR

Dnes o 08:30 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Zlatá európska liga: Volejbalistky SR prehrali s Češkami v A-skupine

Zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia v sobotu 15. júna v Poprade budú hostiť v záverečnom súboji líderky z Ukrajiny, ktorá hladko zdolala posledné Švédsko.

Na snímke vľavo hráčka Slovenska Romana Hudecová a vpravo hráčka Česka Veronika Trnková v zápase Zlatej Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Česko 12. júna 2019 v Humennom. — Foto: TASR Roman Hanc

Humenné 13. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v stredu v Zlatej európskej lige v Humennom s Českom 1:3. Na konte majú tri víťazstvá a dve prehry a v tabuľke A-skupiny sú tretie, keď sa pred ne dostali práve Češky. Sen o postupe do Final Four sa im aj s ohľadom na ďalšie výsledky rozplynul.

Zlatá európska liga žien 2019 A-skupina, 5. kolo Humenné Slovensko - Česko 1:3 (-21, 22, -17, -26) 121 minút, rozhodovali: Ristovski (Sev. Mac.) a Juráček (SR), 800 divákov. SR: Hudecová 6, Hrončeková 10, Palgutová 14, Radosová 9, Herelová 4, B. Koseková 4, libero Jančová (Pencová 4, Kostelanská 9, Ovečková 1, Šunderlíková 1) Česko: Kossányiová 14, Purchartová 0, Orvošová 21, Mlejnková 21, Trnková 11, Šmídová 6, libero Dostálová (Kopecká 0, Rutarová 5)

Češky sa v úvode ujali vedenia 7:4, ale po dvoch úspešných výzvach "challenge", dvoch esách Hudecovej a blokoch Hrončekovej bolo 10:8 pre Slovenky. Češky rýchlo vyrovnali (10:10) a tímy sa doťahovali bod po bode. Za stavu 14:14 sa prvýkrát v súťaži dostala po zranení na palubovku blokárka Pencová a hneď pomohla kvalitným servisom k bodu - 15:14. Češky dokázali otočiť na 17:15, neskôr uspeli na bloku a viedli 19:16. Pred koncovkou Kostelanská nahradila na smeči Hudecovú, slovenský blok znamenal zníženie na 20:21.

Češky však pridali ďalší brejk (20:23) a zásluhou Orvošovej premenili prvý setbal - 25:21. Na začiatku druhého setu Slovenky bodmi potiahla predovšetkým Palgutová (6:5), vo výbornej atmosfére sa Slovenky veľakrát prezentovali fantastickou obranou. Aj vďaka obetavej hre v poli, trom blokom a ulievke Kosekovej Slovenky otočili z 9:11 na 14:12. Od stavu 15:15 Slovenky bodovali zásluhou Kostelanskej aj striedajúcej Pencovej a viedli 19:16. Češky skorigovali (20:19), humenskú halu opäť potešili Palgutová a Kosekovej blok (23:20). Hostky ešte kvalitným servisom znížili na 22:23, ale vzápätí chybovali v útoku, Slovenky ukončili set blokom (25:22) a vyrovnali na 1:1.

V úvode tretej časti Herelová šupla eso a vyrovnala na 4:4, ale ďalšie okamihy patrili Češkám. Odskočili až na 10:4, Kosekovú nahradila Ovečková. Jej eso a úspešný blok znamenali zníženie na 7:10, ale Češky v dobrej pasáži pridali sedem bodov za sebou (17:7) a boli na koni. Na ihrisku medzitým bola naspäť Koseková a tiež Šunderlíková s Hudecovou. Úspešný "challenge" hostkám priniesol dvadsiaty bod (20:10), ale keď Slovenky získali tri v sérii, znížili na 16:22. Záver si však Češky postrážili, zvíťazili 25:17 a opäť viedli.

Pred štvrtým setom Pencová prišla do základnej zostavy a Slovenky sa pri výbornom servise Hrončekovej dostali do vedenia 7:2. Ďalšie body Kostelanskej a Pencovej pomohli k šesťbodovému náskoku (11:5), po zásahu Palgutovej to bolo 12:8, ale hostky aj dvoma blokmi manko zmazali (12:12). Hudecová na smeči vystriedala Radosovú, Češky tromi bodmi otočili na 16:14 a dostali sa do výhody. Domáce volejbalistky hnané výborným publikom pred koncovkou vyrovnali aj vďaka úspešnej výzve "challenge" na 19:19, Češky opäť "brejkli" (21:19), ale Slovenky sa výbornou obranou opäť dotiahli (21:21). Po ďalšej nekonečnej výmene vyrovnala Pencová (23:23) a po chybe Češiek v útoku mali Slovenky setbal - 24:23. Češky ho odvrátili a dostali sa k mečbalu (25:24), po ďalšej lopte sa chvíľu aj tešili, ale challenge odhalil ich teč na bloku - 25:25. Hostky dostali ďalšiu príležitosť, podali do autu (26:26). Potom mali tretí mečbal a ten už zužitkovali - 28:26. Najlepšími hráčkami duelu sa stali blokárka Hrončeková a smečiarka Mlejnková.

Hlasy po zápase (svf.sk):

Marco Fenoglio, tréner Slovenska: "Celý zápas som nabádal hráčky, aby išli na maximum a bojovali až do konca. Napokon však bol súper lepší a zaslúžene vyhral. Češky boli lepšie v útoku po zlom príjme, blokovali sme približne rovnako a robili sme menej chýb, čo je u nás bežné. Prehrou sme žiaľ stratili šancu postúpiť na Final Four, ale súťaž chceme zakončiť víťazstvom a v poslednom zápase proti Ukrajine v Poprade pôjdeme naplno. Chcem sa poďakovať našim fanúšikom za podporu a našej federácii za výborne pripravené podujatie. Snaží sa nám vytvárať najlepšie podmienky."

Barbora Koseková, nahrávačka a kapitánka SR: "Myslím, že to bol obojstranne dobrý zápas, oba tímy išli naplno. Češky spravili viac lôpt na útoku, my sme mali slušné pole, ale nevedeli sme potom zložiť loptu a v tom boli Češky lepšie. Mali sme veľké ambície postúpiť do Final Four, každým zápasom sme hrali lepšie a cítili sme šancu, že by sme to mohli zvládnuť. V každom prípade v sobotu proti Ukrajine spravíme všetko pre víťazstvo. Hralo sa nám tu veľmi dobre, fanúšikovia nás hnali od začiatku do konca a chcem im za to poďakovať."

Veronika Hrončeková, blokárka SR: "Češky boli trochu trpezlivejšie v dohrávaní lôpt po obrane, my sme veľakrát chceli ukončiť výmenu rýchlo a riskovali sme. Prehra nás mrzí, pretože sme chceli spraviť všetko pre postup na Final Four, mali sme to rozohraté dobre. Aj keď už nemôžeme postúpiť, Ukrajine chceme prehru vrátiť a zakončiť súťaž úspešne. V hale bolo teplo, ale na to sa vyhovárať nebudeme, pretože oba tímy mali rovnaké podmienky. Napriek prehre si musíme zo zápasu zobrať pozitíva, ktorých bolo dosť, napríklad aj to, že sa vrátila Jarka Pencová, ktorá mám pomohla. Atmosféra v hale bola skvelá, na východe hrám vždy rada."

