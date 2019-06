TASR

Poslanci by mali kandidátov na ústavných sudcov voliť 20. júna

Na archívnej snímke v Košiaciach budova Ústavného súdu SR. — Foto: TASR František Iván

Bratislava 12. júna (TASR) - Parlament by mal opätovne voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR vo štvrtok 20. júna podvečer. Diskusia k voľbe by mala byť v daný deň o 15.00 h. Vyplýva to z návrhu programu nadchádzajúcej schôdze parlamentu zverejneného na webe Národnej rady SR. Uchádzačov o post ústavného sudcu je 16, členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru ich budú vypočúvať v pondelok 17. júna.

Kandidátmi na sudcov ÚS SR sú Katarína Čechová, Rudolf Čirč, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Libor Duľa, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Peter Kubík, Michal Matulník, Peter Melicher, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka a Robert Šorl. Čirč a Kubík sú novými uchádzačmi.

Na pondelkovom vypočutí sa zúčastní pravdepodobne desať kandidátov, šiesti sa podľa šéfa výboru Róberta Madeja (Smer-SD) ospravedlnili. Každý uchádzač má počas verejného híringu 15 minút na to, aby sa predstavil. Uchádzač bude odpovedať na každú jednotlivú otázku maximálne päť minút.

Poslanci už volili kandidátov v troch voľbách. Stále však nezvolili dostatočný počet, čiže 18 kandidátov, spolu ich zvolili zatiaľ 12.

Na Ústavnom súde SR sa v polovici februára uvoľnilo deväť sudcovských miest. Z celkového počtu 13 sudcov je aktuálne obsadených sedem miest. Predsedom ÚS je Ivan Fiačan.