FL: Nováčik z Pohronia začal prípravu, posilami zatiaľ Klec a Drobnjak

Pohronie sa rozlúčilo s piatimi futbalistami - Repiským, Antošíkom, Košudom, Pidruchnyim a Voškom.

Žiar nad Hronom 12. júna (TASR) – Nováčik futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa začal v stredu popoludní na štadióne v Žiari nad Hronom letnú prípravu na novú sezónu. Trénerská dvojica Milan Nemec a Rastislav Urgela privítala na úvodnom zraze dvadsať hráčov, ku ktorým sa pridalo aj niekoľko dorastencov. Novicmi v tíme sú brankár Marko Drobnjak z Podbrezovej a stredopoliar Michal Klec, ktorý prišiel do mužstva ako kmeňový hráč Žiliny.

Pohronie sa rozlúčilo s piatimi futbalistami - Repiským, Antošíkom, Košudom, Pidruchnyim a Voškom. "Gro hráčov zostalo z minulej sezóny. Všetci sa teda poznáme a vieme, čo môžeme od seba očakávať. Toto mužstvo má charakter, verí, že môže dosiahnuť výsledky. Hráči sú ochotní na sebe pracovať, poctivo trénovať i hrať, čo sa ukázalo v uplynulej sezóne. Základ je tu veľmi dobrý," uviedol tréner Milan Nemec, pričom jeho kolega Rastislav Urgela na margo posíl dodal: „Hľadali sme posilnenie na brankársky post, aby mali Jenčo s Packom konkurenciu. Myslím si, že Marko Drobnjak z Podbrezovej bude dýchať na krk i jednotke Tomášovi Jenčovi, aby podával ešte lepšie výkony. Druhou posilou je Michal Klec, ktorého sme mali vyhliadnutého už dlhší čas. Myslíme si, že bude vhodnou alternatívou k Lukášovi Pellegrinimu a konkurenciou do stredu poľa. Pozeráme sa ešte po jednom stopérovi, ktorý by vytvoril konkurenciu v zadných radoch a hľadáme i krídelníkov. Niektorých už máme predbežne dohodnutých, ale musíme ich prestup dotiahnuť administratívne z ich materských klubov."

FK Pohronie sa posilnilo aj funkcionársky. Novým športovým riaditeľom sa stal bývalý slovenský futbalový reprezentant Róbert Jež, ktorý pre TASR uviedol: „Novú funkciu beriem ako výzvu. Je to pre mňa niečo nové. Idem sa i ja učiť, ale samozrejme niečo som už odohral, takže som pripravená pomôcť a poradiť hráčom. Komunikovať budem hlavne s trénermi. Čo sa týka kádra, veľa zmien sa neudeje, pretože si myslíme, že hráči, ktorí vybojovali Fortuna ligu, tak si ju aj zaslúžia hrať. Kostra mužstva je zdravá a pripravená na najvyššiu súťaž. Hľadáme však ešte vhodné typy do krídelných priestorov a útočníka, možno sa pozrieme i do zahraničia. Nechcem však predbiehať."

Pohronie počas piatich týždňov prípravy odohrá päť prípravných zápasov. Sily si zmeria s druholigistami Podbrezovou, Dubnicou, ďalej zavíta do Česka, kde jej súperom bude Karviná, v Maďarsku sa stretne s Butafókom a generálkou na Fortuna ligu bude jediný domáci duel na štadióne v Žiari nad Hronom 13. júla o 20.00 hodine s Duklou Banská Bystrica. „Teším sa už na prípravu. Bol som mesiac a pol zranený, chýbali mi tréningy. Neviem sa ich už dočkať. Dúfam, že budem zdravotne v poriadku a poctivo makať,“ prezradil na stredajšom zraze skúsený obranca Lukáš Tesák, pričom sa vyjadril i k aktuálnej kvalite kádra: „Som rád, že kostra mužstva zostala pohromade. Vzhľadom na počet bodov, ktorý sme nazbierali v druhej lige, je kvalita mužstva značná. Uvidíme, čo prinesie príprava a samotná liga. Chceme všetkým ukázať, že do najvyššej súťaže patríme.“

Káder FK Pohronie: Brankári: Jenčo, Packo, Drobnjak Obrancovia: Hatok, Nosko, P. Jacko, M. Jacko, Tesák, Župa Stredopoliari: Pellegrini, Dzurík, Sedláček, Hrnčár, Blahút, Višić, Klec Útočníci: Kondrlík, Vondryska, Abrahám