Pavol Hirka

Dnes o 10:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Rodičia si myslia, že tomu rozumejú lepšie: Očkovanie je problémom hlavne vo väčších mestách

Bratislava či Košice pri povinnom očkovaní detí do dvoch rokov pohoreli. Čo je dôvodom?

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Martin Palkovič

BRATISLAVA 26. júna - Klesajúci trend povinného očkovania a naopak, stúpajúci toho dobrovoľného. To vyplýva zo zistení zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá analyzovala údaje od všeobecných lekárov a z ambulantných pohotovostných služieb za roky 2012 až 2018. Poisťovňa to chce zlepšiť, sociológovia vysvetľujú, prečo sa to deje.

Najvyššia zaočkovanosť dosahujúca približne 99% tak je v regiónoch ako Svidník, Kežmarok, Stropkov či Čadca, ktoré sa pritom vo všeobecnosti považujú za chudobnejšie. Slovenský priemer je pritom 95%. Naopak, najkritickejšie sú na tom hlavne bratislavské a košické obvody, ktoré s výnimkou obvodu Košice III nepresahujú ani 91,5%, a Medzilaborce s 84%.

Špecifiká mestských rodičov

Ako tvrdí sociológ Michal Vašečka, mestskí rodičia sú vo všeobecnosti liberálnejší, individualistickejší a môžu spochybňovať prílišný vplyv štátu v rôznych oblastiach života. „Vo svojej viere vo vlastné schopnosti a vlastný úsudok sú tak mnohí presvedčení, že vedia komplexne posúdiť dopad očkovania na deti a pod vplyvom rôznych negatívnych správ stále viac očkovanie odmietajú," uviedol pre Dobré noviny.

U rodičov z vidieckeho prostredia je to podľa neho skôr opačné. Viac vraj dôverujú autoritám a vo všeobecnosti sú viac paternalistickí.

Vakcinácia Foto: pixabay.com/whitesession

Sociologička Zuzana Kusá tvrdí, že vysoká miera zaočkovania v chudobných okresoch je výsledkom mnohých okolností. Veľkou mierou k tomu prispievajú asistentky a asistenti zdravia. „Sú dôležitým informačným „mostom“ medzi pediatriami a rodičmi, robia patričnú osvetu a v krajných prípadoch rodičov na očkovanie sprevádzajú či pripravia ich, ak zdravotný pracovník príde očkovať priamo do obce/osady," tvrdí.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR sa pri poklese zaočkovanosti pod 95% začínajú vytvárať predpoklady pre šírenie ochorenia v nezaočkovanej populácii a pod 90% dokonca dochádza ku vzniku epidémií.

„Ten trend je tam už vidno a keď tá zaočkovanosť klesne pod určitú úroveň, ako hovorí aj Svetová zdravotnícka organizácia, tak potom tá rezistencia populácie ako takej je nízka,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. V poisťovni sa chcú pozrieť na regióny, kde je zaočkovanosť nižšia, a dosiahnuť, aby všade mali aspoň „strednosilnú zelenú mapku“.

Miera začkovanosti detí do dvoch rokov veku v jednotlivých okresoch Slovenska - čím je odtieň tmavší, tým je miera zaočkovanosti vyššia. Foto: dovera.sk

Problémom antivakcinačné hnutie, tvrdí Dôvera

„Nárast nedôvery voči očkovaniu MMR vakcínou nás neprekvapil. Ľudia sú kritickejší, hľadajú si informácie, no často natrafia na neseriózne zdroje, ktoré ich zneistia, uviedol na tlačovke Kultan. Podľa Kultana je úlohou tých, ktorí pôsobia v zdravotníctve, aby komunikovali s poistencami a pacientmi a vysvetľovali im nespochybniteľný prínos preventívneho očkovania pre populáciu.

Podľa Vašečku sú dezinformácie vážny problém vzhľadom na sociálne siete a na schopnosť odfiltrovať komplexnosť každého problému a na to, že ľudia sa často uzatvárajú v informačných bublinách. „Ešte vážnejšia je však predispozícia jednej časti populácie podliehať tomu, čo sa volá konšpiračná mentalita, teda vidieť za všetkým temným plán niekoho, kto je dobre ukrytý. V tomto prípade to môže byť démonizácia farmaceutických firiem, poisťovní či vlád," dodáva sociológ.

Na snímke príprava očkovacej látky proti osýpkam Foto: TASR/Roman Hanc

Ako vysvetľuje Kusá, „anonymita veľkých miest a výrazne nižšia sociálna kontrola umožňuje vo všetkých oblastiach viac alternatív a často sú to práve vzdelaní mladí ľudia, ktorí majú sklon hľadať alternatívy aj v oblastiach, kde dlho prevládal jednotný vedecký názor".

Podľa sociologičky je problémom, že presvedčivé spájanie faktov vytrhnutých z kontextu sa v dnešnej dobe dá pomerne ľahko imitovať vedecký výskum. Nemôžeme sa preto vraj čudovať, že v časovej tiesni, ktorá je typická pre naše časy, „týmto „vedeckým argumentom“ podliehajú mnohí bez ohľadu na ukončené školy či tituly“.

Dobrovoľné očkovanie

Pri dobrovoľnom očkovaní je ale situácia opačná. Mestá s nadpriemernou zaočkovanosťou v rámci povinného očkovania majú podpriemernú zaočkovanosť v rámci dobrovoľného očkovania proti rotavírusom (priemer SR 15,7 percenta). Najvyšší nárast očkovania detí je v Bratislave.

Podľa šéfa Dôvery začalo byť toto očkovanie populárne pred tromi rokmi, keď sa rozšírili podmienky limitu spoluúčasti aj na deti do veku šiestich rokov. „Rodičia, ktorí dali svoje deti zaočkovať, tak získali časť doplatku za vakcínu naspäť od zdravotných poisťovní," uviedol Kultan a dodáva, že práve Dôvera ako jediná poisťovňa dovtedy vracala doplatky za lieky na predpis deťom.