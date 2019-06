TASR

Košice plánujú rôznym druhom škôl prispievať rovnako

Po novom by mohli súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia v Košiciach dostať viac ako zákonné minimum.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Dušan Hein

Košice 12. júna (TASR) – Zrovnoprávniť všetky druhy škôl a školských zariadení chce mesto Košice od nového školského roka postupným odstraňovaním rozdielov pri poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a ich prevádzku u rôznych typov zriaďovateľov. Po novom by mohli súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia v Košiciach dostať viac ako zákonné minimum. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.

Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) odobrila na svojom stredajšom rokovaní mestská rada, mestské zastupiteľstvo sa ním bude zaoberať na svojom zasadnutí 19. júna. „Kým doteraz dostávali súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia v Košiciach len zákonné minimum 88 percent v porovnaní s normatívmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, od 1. septembra 2019 sa tieto rozdiely budú postupne upravovať tak, aby o ďalšie dva roky nebol pri poskytovaní finančných prostriedkov medzi nimi žiaden rozdiel,“ uvádza sa na stránke.

Návrh na zmenu VZN sa týka zvýšenia finančných prostriedkov na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení o štyri percentá od 1. septembra. Nárast u súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení bude predstavovať po štyri percentá v každom školskom roku, rozdelenie normatívov sa tak má zrovnoprávniť v školskom roku 2021/2022.

„Metropola východu nemôže deliť žiakov a učiteľov do dvojakej kategórie tak, že jedni z nich budú dostávať 88 percent zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení a ďalší plný normatív. Keďže si nemyslíme, že deti a zamestnanci škôl by mali byť znevýhodňovaní tým, do akej školy chodia, navrhli sme zmenu VZN, ktorá ich zrovnoprávni“, uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.

Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku celkovo 83 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných poskytovateľov pre celkovo 56 zriaďovateľov bude podľa mesta závisieť od počtu detí a žiakov, od výšky podielových daní v danom kalendárnom roku a od nárastu mzdových nákladov v zmysle platnej legislatívy. „Podľa predbežných prepočtov by zrovnoprávnenie všetkých druhov škôl malo v nasledujúcich troch rokoch vyjsť mestský rozpočet na niečo vyše milión eur,“ dodáva magistrát.