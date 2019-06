TASR

Žilina stavila na osvedčenú prípravu, Kentoš: Nadviažeme na pozitíva

Letná príprava potrvá päť týždňov, úvodných desať dní strávia žilinskí futbalisti v domácom prostredí.

Na archívnej snímke tréner MŠK Žilina Jaroslav Kentoš. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 12. júna (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina v stredu odštartovali letnú prípravu na budúco sezónu Fortuna ligy. Potrvá päť týždňov, úvodných desať dní strávia zverenci trénera Jaroslava Kentoša v domácom prostredí. Na konci júna sa presunú na sústredenie do Slovinska, kde pobudnú od 24. júna do 5. júla. V rámci prípravných zápasov sa stretnú na úvod proti českej Karvinej a čaká ich päť zahraničných mužstiev.

„Osvedčila sa nám vlaňajšia príprava, takže osnova bude rovnaká, no určite tam budú aj zmeny. Vždy sa snažíme nadviazať na pozitívne veci a posunúť sa v detailoch. Samozrejme, hráčsky káder je znova trochu iný, no kostra kádra ostane, chalanov už dostatočne poznáme," povedal Kentoš na oficiálnom web MŠK a dodal: „Letná príprava bude znova prebiehať v troch fázach. Tá prvá prebehne v domácich podmienkach. Zahráme si modelovaný zápas počas najbližšieho víkendu a prvý blok vyvrcholí zápasom v Karvinej. Druhá časť prebehne znova na sústredení v Slovinsku, kde sme pred rokom našli výborné prostredie. Poznáme to tam už, čakajú nás náročnejší európski súperi - Shkëndija, Lokomotiv Moskva i Apoel Nikózia nás určite preveria. V tretej fáze to už budeme ladiť v domácich podmienkach. Posledné dva týždne sa budeme pripravovať doma a v generálke si to rozdáme s izraelskou Shmonou. Prvé kolo pre nás začína 20. júla v Michalovciach."

V stredu sa prihlásilo v kabíne 24 hráčov. Chýbali tí, ktorí si plnili reprezentačné povinnosti. „Chalani, ktorí boli v reprezentačných výberoch, dostali voľno a pripoja sa k nám až v pondelok 17. júna. Ide o Roba Boženíka, Braňa Sluku, Kika Valla, Maťa Gamboša, Sama Petráša a Luku Lochošviliho. Jarovi Mihalíkovi sa končí hosťovanie, robili sme maximum, aby sme si ho udržali v kádri, ale do letnej prípravy sa zapojí vo svojom materskom klube Cracovii Krakov. Jakub Holúbek, ako už bolo medializované, odišiel do poľského Piastu Gliwice."

Po dlhšom čase sa vrátili zranení Vahan Bičachčjan, Enis Fazlagič či odchovanec Branislav Šušolík. Vedenie Žiliny tiež plánuje príchod nových hráčov. „Máme vyhliadnutých istých hráčov, verím, že sa posilníme a skvalitníme káder. Všetko bude závisieť aj od možných odchodov," prezradil Kentoš.

Úvodný duel vo Fortuna lige 2019/20 odohrajú Žilinčania 20. júla v Michalovciach.