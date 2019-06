TASR

Dnes o 14:13 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovakia Open začína druhú štvrťstoročnicu

Na dvorcoch TC Empire sa predstaví osemnásť hráčov, medzi nimi aj slovenská dvojica Marek Gergely - Tomáš Masaryk, ktorá bojuje o účasť na letných Paralympijských hrách 2020 v Tokiu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) - V Trnave sa v dňoch 13. až 16. júna uskutoční 26. ročník medzinárodného turnaja v tenise na vozíku Slovakia Open 2019, ktorý patrí do série Uniqlo Wheelchair Tennis Tour. Na dvorcoch TC Empire sa predstaví osemnásť hráčov, medzi nimi aj slovenská dvojica Marek Gergely - Tomáš Masaryk, ktorá bojuje o účasť na letných Paralympijských hrách 2020 v Tokiu. Najvyššie nasadeným hráčom turnaja bude Adam Berdishevsky z Izraela, aktuálne 33. hráč na svete.

Turnaj vozíčkarov Slovakia Open sa zrodil v roku 1993 a vďaka účasti viacerých popredných svetových hráčov sa časom stal jedným z najvýznamnejších medzinárodných podujatí zdravotne znevýhodnených športovcov, ktoré sa organizujú na Slovensku. V jeho doterajšej histórii sa na Slovensku predstavili hráči zo všetkých kontinentov.

Štartovali na ňom okrem iných aj paralympijský víťaz z roku 2004 Robin Ammerlaan, bývalá svetová jednotka Ricky Mollier, hráči z Japonska, Malajzie, USA, Čile, Brazílie, JAR, Austrálie, Nového Zélandu a z takmer všetkých európskych krajín. Slovensko zároveň usporiadalo kvalifikačné turnaje na PH 1996 v Atlante, aj na Svetový pohár v New Yorku. Dobrá spolupráca s ITF a kvalitná organizácia podujatia sa prejavila v hodnotení turnaja, keď sa dostal do kategórie ITF 2 NEC Wheelchair Tennis Tour.

Podujatie organizuje Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom (SPV) a Slovenským tenisovým zväzom (STZ). Turnaj sa v roku 2012 dočkal významnej zmeny. Z hlavného mesta Bratislavy sa presťahoval do Trnavy, konkrétne do areálu TC Empire. Práve tu mali možnosť hráči, ktorí sa na Slovakia Open 2012 prihlásili, vylepšiť si svoje postavenie v renkingu pred londýnskou paralympiádou. Vozičkársky tenis našiel v novom pôsobisku skvelé podmienky a odvtedy sa Trnava stala jeho trvalým domovom, kde naplnil vlani svoju štvrťstoročnicu a v tomto roku začína druhú. Tohtoročný turnaj sa odohrá v sobotu 15. júna.