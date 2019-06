TASR

Dnes o 14:13 čítanie na minútu 0 zdieľaní Šéf výboru Madej: Štvrté vypočutie kandidátov na sudcov ÚS bude mať nové pravidlá

Otázky nebudú poslanci a zástupcovia prezidenta klásť v blokoch po tri, ale po jednej.

Na archívnej snímke predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej. — Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 12. júna (TASR) - Vypočutie kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sa bude v pondelok (17. 6.) konať s novými pravidlami. Otázky nebudú poslanci a zástupcovia prezidenta klásť v blokoch po tri, ale po jednej. Povedal to predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD).

„Aby to nebolo stereotypné a monotónne, zmeníme trošku spôsob vypočúvania. A to tak, že tentoraz po úvodnom vystúpení uchádzača bude mať uchádzač možnosť odpovedať na otázky poslancov a zástupcu prezidenta tak, že na jednu položenú otázku bude automaticky odpovedať v rozsahu päť minút," povedal Madej. Celkový limit na jedného kandidáta je podľa jeho slov v rukách poslancov, vypočúvať kandidáta budú do vyčerpania otázok.

Na pondelkovom vypočutí sa zúčastní pravdepodobne desať kandidátov, šiesti sa podľa Madejových slov ospravedlnili. Zdôraznil, že povinnosťou výboru je pozvať na vypočutie všetkých kandidátov. Ich neúčasť na vypočutí však podľa jeho slov môžu premietnuť do voľby samotní poslanci v NR SR. „Môžu vyhodnocovať aj to, či sa zúčastnili vypočutia v predchádzajúcich kolách," dodal.

Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu SR sú Katarína Čechová, Rudolf Čirč, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Libor Duľa, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Peter Kubík, Michal Matulník, Peter Melicher, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka a Robert Šorl. Čirč a Kubík sú novými uchádzačmi.

Ďalšia voľba chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR bude na júnovej schôdzi, ktorá sa začne 18. júna. Poslanci už volili kandidátov v troch voľbách. Stále však nezvolili dostatočný počet, čiže 18 kandidátov, spolu ich zvolili zatiaľ 12.

Na Ústavnom súde SR sa v polovici februára uvoľnilo deväť sudcovských miest. Z celkového počtu 13 sudcov je aktuálne obsadených sedem miest. Predsedom ÚS je Ivan Fiačan.