Tímea Gurová

Viete, kde sa nachádza asi najkrajší most Slovenska? Túto nádheru ste videli aj vo filmoch

Kamenný most v Kráľovej pri Senci patrí medzi naše významné pamiatky. Prístupný je len pre chodcov a cyklistov.

Barokový most patrí medzi najkrajšie na Slovensku. — Foto: FB: KpS

KRÁĽOVÁ PRI SENCI – Obec Kráľová pri Senci s dvoma tisíckami obyvateľov neďaleko Senca sa pýši významnou technickou pamiatkou. Barokový kamenný most sa už viackrát ocitol aj vo filmoch ako historická kulisa - napríklad v komédii Sebechlebskí hudci.

Most síce pôsobí barokovým dojmom z 18. storočia, avšak dátum jeho vzniku zapadá do začiatku 20. storočia. Most nad potokom Čierna voda dnes ako keby viedol od nikadiaľ nikam. V období éry Pálffyovcov však spájal francúzsku ozdobnú záhradu plnú kvetov, fontán a sôch s anglickým parkom.

Žiadne stavby v jeho okolí sa však nezachovali. Je 42 metrov dlhý a vozovka je 4,8 metrov široká. Nádherná trojklembová stavba vznikla na návrh Ing. Jána Nagymihálya a zaručene patrí medzi naše najkrajšie mosty. Stavba zahŕňa aj prvky secesného slohu, má betónový skelet a po bokoch je vyplnená červenou tehlou.

Most sa v roku 2007 ocitol aj na poštovej známke v emisnom rade venovanej technickým pamiatkam.

Most na poštovej známke z roku 2007. Foto: www.kralovaprisenci.sk

Kamenný most podlieha ochrane a zapísaný je v ústrednom zozname Slovenského pamiatkového fondu. Z tohto dôvodu je prístupný len peším turistom, alebo cyklistom – od roku 2002 je súčasťou cyklotrasy.