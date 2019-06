TASR

Dnes o 13:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní EK: Briti musia splniť svoje finančné záväzky aj pri tvrdom brexite

Komisia upozornila, že vo svojich vyhláseniach o prípravách na brexit jasne naznačila, že nezačne rokovania s Londýnom o obchodných otázkach, kým britská vláda neuzná svoje finančné záväzky.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Brusel 12. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu po zasadnutí kolégia komisárov varovala, že Spojené kráľovstvo po brexite bude musieť splniť svoje záväzky týkajúce sa finančného vyrovnania sa so zvyškom Európskej únie.

To podľa oznámenia Európskej komisie platí aj v prípade scenára, že Briti odídu z Únie bez politickej dohody upravujúcej všetky ostatné podmienky vystúpenia z EÚ (takzvaný tvrdý brexit).

Komisia upozornila, že vo svojich vyhláseniach o prípravách na brexit jasne naznačila, že nezačne rokovania s Londýnom o obchodných otázkach a o budúcej podobe vzájomných vzťahov, kým britská vláda neuzná svoje "finančné záväzky", ku ktorým sa Spojené kráľovstvo zaviazalo ako platný členský štát EÚ, čiže kým nesplatí svoj podiel z doterajšieho rozpočtu Únie.

Postoj eurokomisie je reakciou na nedávne vyhlásenie bývalého britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, ktorý má veľké šance stať sa nástupcom Theresy Mayovej v premiérskom úrade. Johnson v rozhovore pre britský nedeľník The Sunday Times vyhlásil, že by počkal so splatením záväzkov voči eurorozpočtu vo výške takmer 44 miliárd eur, dokiaľ Brusel neumožní Londýnu dosiahnuť lepšie podmienky svojho odchodu z EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)