TASR

Dnes o 07:40 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hamšík si gólový rekord váži: Nestáva sa to každý deň

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie to dokázal v utorkovom zápase E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 na pôde Azerbajdžanu, keď sa na víťazstve 5:1 podieľal dvoma zásahmi.

Na snímke kapitán Marek Hamšík sa raduje po strelení tretieho gólu počas zápasu kvalifikačnej E-skupiny Azerbajdžan - Slovensko o postup na futbalové ME 2020 v Baku 11. júna 2019. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. júna (TASR) - Rekordný "nástrel" Róberta Vitteka dlhý čas odolával, aj keď bolo zrejmé, že ho skôr či neskôr Marek Hamšík prekoná. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie to dokázal v utorkovom zápase E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 na pôde Azerbajdžanu, keď sa na víťazstve 5:1 podieľal dvoma zásahmi. Boli to jeho góly s poradovými číslami 23 a 24, tým druhým sa osamostatnil na čele historickej tabuľky strelcov slovenského národného tímu, z čoho mal prirodzene veľkú radosť.

"Veľmi ma to potešilo. Sú to úžasné pocity. Niečo také sa nestáva každý deň, takže si to nesmierne vážim. O niečom takom som ani nesníval, a tak som veľmi rád, že sa mi niečo také podarilo," podelil sa 31-ročný špílmacher o svoje pocity po prekonaní rekordu. Duel s Azerbajdžanom mužstvo pod jeho taktovkou zvládlo výsledkovo i herne. "Myslím si, že sme zaslúžene zvíťazili. Ukázali sme veľkú silu a podľa mňa sme odohrali jeden z najlepších zápasov v reprezentácii. Od začiatku sme diktovali tempo a už v prvom polčase sme dokázali streliť tri góly. Veľmi nás to teší, pretože sme získali cenné tri body do tabuľky."

Dôležité bolo "načať" súpera čo najskôr, gól Stanislava Lobotku v 8. minúte padol vhod. "Určite je to dôležité. Takéto zápasy treba čo najrýchlejšie zlomiť, aby súper nekládol až taký odpor. Začali sme zostra a ako som povedal, diktovali sme hru. Chceli sme si Azerbajdžancov rozťukať a trošku ich otvoriť. Myslím si, že rýchlym sklepávaním lôpt sa nám to darilo. Hrali sme rýchlo a kolmo, cez stred sme si dokázali vytvárať šance. Veľmi ma teší hra, ktorú sme predviedli," dodal Hamšík.

Jeho gól na 3:1 z 30. minúty bol výstavný, keď strelou spoza šestnástky postavil súperovho brankára do role štatistu. "Schuti som si zahral, mal som z toho radosť a myslím si, že to bolo vidieť. No nielen ja, všetci sme si schuti zahrali. Bol to naozaj veľmi dobrý výkon. A môj gól na 3:1? Určite by som ho zaradil do top trojky, ale 'Kucov' bol ešte krajší, to musím uznať," dodal so smiechom Hamšík. Slováci v Baku splnili trojbodový cieľ, v septembri ich čaká náročný dvojzápas s Chorvátskom a Maďarskom. Pre väčšinu hráčov nasleduje zaslúžený oddych a dovolenky, to však nie je prípad Hamšíka. "Museli sme tu uhrať tri body. Tak sa aj stalo. V septembri to bude nesmierne náročný dvojzápas. Teraz však po tých dlhých sezónach treba naozaj 'vypnúť'. Ja síce veľmi oddychovať nebudem, ale urobil som si tu chuť a radosť, takže sa vrátim dobre naladený do Číny, kde pokračuje ligová súťaž."