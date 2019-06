TASR

Rama: EÚ by mala splniť sľuby a začať rokovať o členstve s Albánskom

Členské štáty EÚ sa pred rokom, v júni 2018, dohodli, že Albánsko a Severné Macedónsko by mali byť schopné začať rokovania o pristúpení v júni tohto roku, ak vykonajú potrebné reformy.

Albánsky premiér Edi Rama. — Foto: TASR/AP

Brusel 12. júna (TASR) - Európska únia by mala splniť svoj sľub a spustiť proces prístupových rokovaní s Albánskom. Uviedol to v utorok večer albánsky premiér Edi Rama po oficiálnom prijatí u predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera.

Albánsky premiér v Bruseli vyzval Úniu, aby splnila svoj vlaňajší sľub. Dodal, že po uskutočnení požadovaných reforiem, najmä v oblasti spravodlivosti a právneho štátu, si Albánsko zaslúžilo právo začať prístupové rokovania.

"Myslím si, že po tom, čo sme dosiahli, je načase, aby EÚ urobila to, čo od nej očakávame. Aby uznala naše zásluhy a poskytla zelenú prístupovým rokovaniam," povedal Rama.

Európska komisia v máji oznámila, že aj Albánsko aj Severné Macedónsko splnili potrebné požiadavky a mali by v júni dostať možnosť na začatie rozhovorov o členstve.

Tlačová agentúra AFP pripomenula, že prístupový proces sa "zdráhajú" spustiť niektoré členské krajiny, konkrétne Dánsko, Francúzsko, Holandsko a Nemecko. So spustením prístupového procesu musia súhlasiť všetci členovia Únie.

Rama spresnil, že jeho krajina na tento moment čaká 13 rokov, varoval, že trpezlivosť Albáncov nie je nekonečná, a vyzval EÚ, aby uznala miesto Albánska v Európe. "Chcem povedať, že EÚ by mala konať geostrategicky, geopoliticky a mala by sa opierať o zásluhy krajín. Ak si to krajiny zaslúžia, nemala by im to právo odopierať," vysvetlil.

Minulý týždeň sa v Bruseli v podobnom duchu vyjadril aj severomacedónsky premiér Zoran Zaev, keď upozornil, že odkladanie prístupových rokovaní by mohlo viesť k zvrhnutiu jeho vlády a nástupu nacionalistických a protieurópskych síl k moci.

Juncker počas spoločnej tlačovej besedy s Ramom zopakoval svoju podporu pre členstvo oboch západobalkánskych krajín v Únii. Vysvetlil, že nejde o "nemožnú misiu", lebo aj váhavé štáty sa dajú presvedčiť. Zároveň však upozornil na skutočnosť, že spustenie prístupového procesu si v niektorých členských krajinách vyžaduje súhlas národných parlamentov a nie všetky v júni zasadajú, čo môže viesť k inému ako júnovému termínu prvých rokovaní o členstve.

"Moje presvedčenie je, že musíme jasne povedať, že nastal okamih na otvorenie rokovaní s Albánskom," priznal Juncker.