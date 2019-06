TASR

Hapala tešia body i výkon z Baku: Dominovali sme vo všetkom

Na snímke vpravo tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal a vľavo Ondrej Duda počas zápasu kvalifikačnej E-skupiny Azerbajdžan - Slovensko o postup na futbalové ME2020 v Baku 11. júna 2019. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal mal po jednoznačnom víťazstve 5:1 nad Azerbajdžanom veľa dôvodov na spokojnosť. Jeho mužstvo predviedlo v Bakcell Arene v Baku kvalitný výkon a dokázalo splniť často zradnú rolu favorita. Najslabšieho účastníka E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 nepustilo v zápase takmer k ničomu, hralo sa podľa nôt hostí.

"Nechcem znevažovať výkon Azerbajdžanu, ale dominovali sme vo všetkých činnostiach. Trošku ma mrzí inkasovaný gól, na druhú stranu sme však na neho veľmi dobre zareagovali, zvýšili sme na 3:1 a v druhom polčase to bol z našej strany koncert a otázka výšky skóre. Dávam dole klobúk pred hráčmi, pretože všetci do jedného odohrali vynikajúci zápas," tešil sa Hapal. Jeho mužstvo má po troch súbojoch na konte šesť bodov a v tabuľke mu patrí druhá priečka za Maďarmi. Tí nazbierali 9 bodov v štyroch doterajších vystúpeniach. Tretí Chorváti získali rovnako ako Slováci 6 bodov a práve títo dvaja súperi sa v najbližšom asociačnom termíne stretnú vo vzájomnom šlágri, hrá sa 6. septembra definitívne v Trnave.

Ešte pred "bitkou" s úradujúcimi vicemajstrami sveta však potrebovali slovenskí futbalisti napísať v Baku víťaznú bodku pred odchodom na dovolenky. Nie je totiž žiadne tajomstvo, že bodová strata s Azerbajdžanom značí komplikáciu z pohľadu boja o postup. Tak pre Slovákov, ako aj pre Maďarov, Chorvátov a Walesanov. "Vedeli sme, že kto stratí body v Azerbajdžane, bude mať v ďalšej fáze kvalifikácie problém. Sme preto spokojní, ako sme to zvládli," poznamenal kouč slovenskej reprezentácie, ktorá sa dočkala víťazstva na ihrisku súpera po dvoch rokoch. Predtým naposledy uspela v Litve 2:1 v kvalifikácii MS 2018, hralo sa 10. júna 2017 vo Vilniuse. "Hráčov sme sa snažili odbremeniť od toho, aby premýšľali nad tým, že sme vonku takú dlhú dobu nevyhrali. Vedeli sme, že chceme ísť za tromi bodmi, avizoval som to už na tlačovej konferencii. Mužstvo bolo dobre naladené a pripravené. Pracujem s kvalitným tímom, ktorý sa s tým popasoval veľmi dobre," dodal Hapal.

Veľkú radosť mal 49-ročný kouč z výkonu kapitána Mareka Hamšíka, ktorý strelil dva góly a s 24 zásahmi sa osamostatnil na čele historickej tabuľky reprezentačných strelcov. "Chcel by som vyzdvihnúť Mareka Hamšíka, je neskutočný profesionál. Po jeho prestupe do čínskej ligy sa v médiách preberal prípadný pokles jeho výkonnosti, ale opak je pravdou. Dokáže sa fantasticky pripraviť na zápas, už v tréningovom procese na duel v Azerbajdžane vyzeral veľmi dobre. Prišiel s chuťou, elánom a v stretnutí predviedol svoje umenie," pochválil Hapal svoju predĺženú ruku na ihrisku.

Potlesk by si za výkon zaslúžili azda všetci hráči, medzi nimi aj 19-ročný Róbert Boženík. Útočník MŠK Žilina nastúpil prvýkrát od začiatku v ostrom dueli za národný tím a úlohy sa zhostil na výbornú. Hýril aktivitou a robil problémy domácej obrane, ocitol sa v dvoch šanciach, gól by bol čerešničkou na torte. V utorok ho nedal, no Hapal vidí jeho veľký potenciál. "Robo sa v útoku veľa narobil. Mal aj dve gólové situácie, jednu mu chytil brankár a druhú zahodil, ale je to mladý chlapec a je dobré, že sme mu dali šancu. Rozhodovali sme sa v poslednej chvíli, čo by mohlo na Azerbajdžan platiť a taktika vyšla do bodky. Mali sme aj variant s Dudom, ktorý mal skvelú sezónu v Herthe Berlín. Nakoniec sa na ihrisko dostal ako striedajúci hráč a tiež prispel k víťazstvu, možno nabudúce sa dostane na ihrisko od začiatku. Čo sa týka Boženíka, dobre naskočil do zápasu s Jordánskom a aj tento fakt zavážil, že sme sa rozhodli pre neho," vysvetlil Hapal svoj prekvapujúci ťah.