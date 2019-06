Aby o ňu Slovensko neprišlo, Renáta vyrába nádhernú majoliku. Prácu dáva aj hendikepovaným

Dominika Pacigová

Pezinčanka vlastní dielňu, v ktorej tradičným spôsobom vyrábajú slovenskú majoliku.

BRATISLAVA 12. júna - Renáta Hermysová začínala s výrobou keramiky v roku 1989 v detskej izbe. Aj keď začiatky neboli jednoduché, nevzdala sa a výrobe slovenskej ľudovej majoliky sa venuje tridsať rokov. Už niekoľko rokov funguje jej firma ako chránená dielňa Majolika R. V roku 2015 získala ocenenie Podnikateľka roka v kategórii Úspešná živnostníčka. Pracovné príležitosti dáva skutočne každému, dokonca aj hendikepovaným.

Zamestnanci napredujú

Spočiatku zamestnávala ľudí s fyzickým hendikepom. V dnešných dňoch však v jej dielni pracujú aj zamestnanci s mentálnym či psychickým postihnutím, dokonca aj so schizofréniou. Aj keď to je neraz ťažšie, prirástli jej k srdcu. „Začiatky sú pre každého ťažké, avšak o čosi ťažšie sú pre ľudí, ktorí bojujú s hendikepom. Okrem toho, že ich učíme pracovať, vyrábať výrobky, snažíme sa ich zaradiť do kolektívu,“ vysvetlila Renáta Hermysová.

Foto: archív Renáty Hermysovej

Príkladom je Líza, dievča s hendikepom a častými výkyvmi nálad. „Pracuje u nás už niekoľko rokov a prirástla mi k srdcu. Je úžasné, keď jej výrobky môžeme predávať,“ dodala s tým, že aj ostatní hendikepovaní zamestnanci sú pracovití a napredujú.

Jej výrobky putovali na olympiádu

Výrobky pani Renáty sú známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jednou z jej najväčších zákaziek bola výroba keramiky na Zimné olympijské hry, ktoré sa konali v Japonsku. „Bola som mladá a mala som chuť riskovať. Do hotela, kde sme predávali výrobky, prišli klienti. Pána z Japonska naše výrobky zaujali. Nasledovalo rokovanie, na ktorom bolo deväť pánov v čiernych oblekoch. Keďže som tam išla s otcom, obracali sa na neho. Keď im po čase prezradil, že majiteľkou som ja, ostali zaskočení. Nechápali, že mladá žena podniká s keramikou a vyrába takéto produkty,“ zaspomínala.

Podľa slov jej otca mala v tom čase viac šťastia ako rozumu. „Uzatvorili sme zmluvu, ktorá bola podpísaná akreditívom. Po istom čase prišiel do mojej dielne nemecký kontrolór, pripravených bolo 52 krabíc. Výrobky prepočítaval niekoľkokrát, chýbali mu dva kusy, ale v konečnom dôsledku všetko dobre dopadlo,“ prezradila.

Zachováva kultúrne dedičstvo

V súčasnosti vyrábajú okolo 250 druhov slovenskej keramiky, ktoré nájdete aj na stránke internetového obchodu. Jej cieľom je od počiatku zachovať slovenskú ľudovú majoliku. „Mojou dlhoročnou snahou je zachovať toto remeslo aj pre ďalšie generácie. Ak sa mladí ľudia nebudú zaujímať o keramiku, zanikneme a zanikne aj naša kultúra,“ dodala.

Celý rozhovor s Renátou Hermysovou si môžete pozrieť vo videu.