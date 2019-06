TASR

Dnes o 14:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Električková novinka: Bratislavu čaká už o pár dní veľká zmena v cestovných poriadkoch

Počas letných prázdninových mesiacov a v septembri budú električky smerom do Karlovej Vsi jazdiť len po Molecovu ulicu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 11. júna (TASR) – Mesto Bratislava čaká od soboty 22. júna veľká prázdninová zmena v cestovných poriadkoch a trasách električiek. Zmenu trasovania všetkých električiek si vyžiadala modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, ktorú spustia taktiež 22. júna.

V utorok o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Ide o zmenu doterajších návykov cestujúcich, v praxi by však nemalo prísť k predĺženiu súčasných jazdných dôb medzi konkrétnymi cieľmi," vyhlásil primátor.

Počas letných prázdninových mesiacov a v septembri budú električky smerom do Karlovej Vsi jazdiť len po Molecovu ulicu. Po každej radiále v zahustených intervaloch bude jazdiť jedna linka do centra, kde bude možné prestúpiť na ostatné električkové linky.

Informátori, brožúry či webová stránka

Nové trasovanie liniek znamená, že každý cestujúci sa dostane električkou do súčasného cieľa. „Nové linky sú navrhnuté tak, aby na trase každej linky bola zastávka, ktorá umožní prestup na linku do ktorejkoľvek inej mestskej štvrte. Hlavným prestupným uzlom sa stane Kamenné námestie a Námestie SNP, kde bude možné prestúpiť na všetky ostatné električkové linky v priemere do 2,5 minút," uviedlo mesto Bratislava na svojom Facebooku.

Cestujúcim má pomôcť brožúra s novými trasami liniek, ktorú pripravuje DPB. V električkách, ostatných vozidlách MHD aj na zastávkach MHD sa majú nachádzať plagáty, ktoré na nové trasovanie liniek upozornia.

Mesto taktiež sľubuje, že na stránke zvladneme.to si každý bude môcť jednoducho stiahnuť novú prehľadnú mapu električiek s odkazom na nový grafikon. Celý týždeň od spustenia zmeny by sa navyše na zastávkach mali nachádzať informátori, ktorí budú ľuďom radiť ako sa najlepšie dostať do cieľa ich cesty.