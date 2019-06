TASR

Dnes o 14:17 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovan trénuje zatiaľ bez reprezentantov a sústredí sa na predkolo LM

V kompletnom zložení budú futbalisti bratislavského klubu v pondelok 17. júna.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 11. júna (TASR) - Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava odštartovali letnú prípravu na novú sezónu bez piatich reprezentantov svojich krajín. V kompletnom zložení budú v pondelok 17. júna a ich hlavným cieľom na začiatku ročníka sú výsledky v predkolách Ligy majstrov.

Po návrate z národných tímov sa do prípravy trénera Martina Ševelu zapoja brankár Dominik Greif a hráči v poli Vasil Božikov, Dávid Holman, David Strelec a Andraž Šporar. „Začali sme dosť skoro, aby sme boli čo najlepšie nachystaní. Chceli sme aj vedieť, aký je zdravotný stav, lebo na konci predchádzajúcej sezóny boli drobné zranenia. Máme mesiac do prvého predkola Ligy majstrov, je to dostatočný čas, aby sme sa naladili. Konfrontácie budú najmä s tímami z najvyššej českej súťaže, absolvujeme sústredenie v Šamoríne, takže budeme iba v domácich podmienkach," prezradil Ševela.

Kouč "belasých" sa môže v príprave spoľahnúť na dvoch nových zverencov, ktorými sú obranca Myenty Abena a krídelník Erik Daniel. „Zatiaľ je to len pozitívne, videl som ich na tréningu a na každom sa chcú zlepšovať. Verím, že nebudú iba do konkurencie, ale na svojich pozíciách budú miešať karty aj čo sa týka základnej zostavy. Vyjadril som sa aj po skončení majstrovskej sezóny, že bude dôležité udržať káder pokope. Nám sa podarilo posilniť ho o dvoch hráčov, uvidíme, aká bude pozícia Andraža Šporara. O hráčov Slovana je veľký záujem, takže z tohto pohľadu to ešte bude zaujímavé," dodal Ševela.

"Belasí" odohrajú úvodný zápas 1. predkola kvalifikácie LM 9. alebo 10. júla. Súpera spoznajú 18. júna. „Chcel som sa niekam posunúť a už som tu. Uvedomujem si náročnosť, som len rád, že tu bude konkurencia. Môže to iba pomôcť. Teším sa najmä na prvý zápas a potom na ďalšie. Ambície v Slovane sa teraz týkajú najmä predkôl, potom uvidíme. Nemám tu isté miesto a treba sa oň pobiť," zdôraznil bývalý hráč MFK Ružomberok Daniel.