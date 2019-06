TASR

Dnes o 13:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Používanie fluorovaných skleníkových plynov by malo mať nové pravidlá

Účinnosť novely je naplánovaná od 1. januára 2020. Podľa envirorezortu bude vďaka nej vedenie evidencie precíznejšie, čím sa zjednoduší kontrolná činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Podmaník

Bratislava 11. júna (TASR) - Prevádzkovatelia zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny, by mali dostať elektronický register, zefektívniť by sa mala aj evidencia vývozcov a dovozcov týchto látok. Vyplýva to z novely zákona o fluorovaných skleníkových plynoch, ktorú v utorok schválili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR. Podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré novelu predložilo, zmeny reagujú na požiadavky praxe.

„Evidencia po novom bude obsahovať napríklad množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluorovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, vývozu a predaja na každý druh tohto plynu. Ďalej názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluorovaných skleníkových plynov, či číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s týmito plynmi," priblížilo ministerstvo.

Účinnosť novely je naplánovaná od 1. januára 2020. Podľa envirorezortu bude vďaka nej vedenie evidencie precíznejšie, čím sa zjednoduší kontrolná činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Register pre prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny, by mal začať fungovať od 1. januára 2022.

Fluorované skleníkové plyny sa využívajú v klimatizačných, mraziarenských zariadeniach, ale aj v chladiarenských autách na prepravu potravín, či v hasiacich prístrojoch.