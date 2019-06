TASR

Prezident Kiska vymenoval 37 nových vysokoškolských profesorov

Podľa Kisku záleží najmä od profesorov, či výkony slovenskej vedy budú narastať.

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval profesorov vysokých škôl 11. júna 2019 v Bratislave. — Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 11. júna (TASR) - Na Slovensku v utorok pribudlo 37 nových vysokoškolských profesorov. Menovacie dekréty im v Prezidentskom paláci odovzdal prezident SR Andrej Kiska. TASR o tom informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.

Podľa Kisku záleží najmä od profesorov, či výkony slovenskej vedy budú narastať. „Mnohokrát som hovoril o tom, že potrebujeme vrátiť úctu a rešpekt vzdelaniu. Zabúdame na to, čo naši otcovia, dedovia a pradedovia vedeli – že to najcennejšie, čo môže naša spoločnosť dať, čo my môžeme dať našim deťom, je kvalitné vzdelanie," uviedol.

Slovenské školstvo podľa prezidenta potrebuje reformu. Mieni, že o téme mal počas svojho pôsobenia hovoriť oveľa viac. Úlohu profesorov vidí vo verejnej diskusii, ktorá môže prispieť k zlepšeniu súčasného stavu.

Kiska menoval profesorov posledný raz.