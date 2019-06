Pavol Hirka

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní NEZABUDNITE: Skoro ráno zdvihnite hlavu hore, čaká nás prekrásne nebeské divadlo

Už o niekoľko hodín na nás čaká pekné vesmírne divadlo.

Planéta Jupiter — Foto: Reprofoto YouTube/ NASA Jet Propulsion Laboratory

BRATISLAVA 11. júna – Milovníci astronómie, ale aj pekných úkazov na oblohe sa môžu tešiť na pohľad na najväčšiu planétu Slnečnej sústavy. Jupiter, ktorý sa v pondelok dostal do opozície so Slnkom, sa už nadránom ocitne najbližšie k Zemi a my si ho budeme môcť poriadne vychutnať.

Ako vysvetľuje astrofyzik Patrik Čechvala, pozorovateľnosť planét sa odvíja od ich pozície voči Slnku. „Tým, že medzi hviezdami ‚putujú‘, tak niekedy sa z pohľadu pozorovateľa na Zemi môžu nachádzať v blízkosti Slnka. Tento jav sa nazýva konjunkcia so Slnkom,“ vysvetľuje. Ak sa nachádzajú na opačnej strane oblohy ako Slnko, nazýva sa to opozícia so Slnkom.

Kedy bude najbližšie?

Zároveň dodáva, že na pozorovanie musí byť dobré počasie. Najbližšie k Zemi v tomto roku bude Jupiter už zajtra ráno, čiže 12. júna okolo piatej hodiny ráno, a bude to približne 641 000 000 kilometrov. S pomocou ďalekohľadu by ste tak počas vstávania mohli mať pred očami naozaj krásny úkaz. Hoci už potom tak blízko nebude, Jupiter bude pozorovateľný počas celého júna.

Ako vysvetľuje astrofyzik, pri opozícii sú planéta, Zem a Slnko na jednej priamke, pričom naša planéta je uprostred. Špecificky sú na tom Venuša a Merkúr, ktoré sa nachádzajú vnútri dráhy Zeme okolo Slnka, čo znamená, že pre ne nemôže nikdy nastať opozícia.

U zvyšných planét to tak nie je. „Počas opozície sú tieto planéty najlepšie viditeľné, pretože vychádzajú hneď po západe Slnka a sú tak viditeľné po celú noc. Takisto je to obdobie, okolo ktorého bývajú najjasnejšie aj najbližšie k Zemi. Planéty sa však pohybujú po mierne eliptických dráhach a nie kruhových a takisto neobiehajú presne v rovnakej rovine okolo Slnka a tak čas, kedy je planéta úplne najbližšie, nemusí úplne zodpovedať času opozície, ale môže byť mierne posunutý,“ hovorí.

V období okolo rôznych opozícií môže byť planéta rôzne ďaleko, vysvetľuje Čechvala. Ak opozícia vyjde na obdobie, keď sa planéta nachádza v blízkosti perihélia (najbližšieho bodu svojej dráhy okolo Slnka), tak nastane jav, ktorý sa nazýva veľká opozícia. „V takom období sa planéty dostávajú k sebe najbližšie, ako vôbec môžu byť,“ dodáva.