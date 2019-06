Mladá rodinka chce naučiť Slovákov šetriť životné prostredie. Čapovanú drogériu prinesú až k vám domov

Dominika Pacigová

Ich cieľom je opätovným použitím obalov znížiť množstvo odpadu, šetriť prírodu, prírodné zdroje a energiu.

BRATISLAVA 11. júna - Barbora Šimončičová spolu s manželom Davidom si otvorili e-shop s čapovanou drogériou, ktorý poznáme pod názvom sLOWbar. Touto myšlienkou chcú podporiť obyvateľov Bratislavy a blízkeho okolia, aby sa snažili nakupovať bezobalovo.

Ekologický spôsob života

Mnohokrát nakupujeme to, čo nepotrebujeme. „Odpad, ktorý vzniká nákupmi, niekde končí. Stačí sa pozrieť, koľko odpadu sa nachádza v neďalekých lesoch, parkoch či popri kontajneroch,“ prezradila pre Dobré noviny Barbora Šimončičová.

Ich cieľom je zapojiť čo najviac domácností do redukcie plastového odpadu za dostupné ceny. „Vytvorili sme miesto, kde ľudia spomalia (slow), zabudnú na všetko a pri dobrej káve si objednajú produkty do domácnosti, pričom budú myslieť na živočíchy v oceánoch, moriach, jazerách, lesoch a v neposlednom rade na ľudí. Tým nadobudnú pocit, že urobili niečo a dobré, a to ich motivuje k ďalším krokom v oblasti ekologickejšieho spôsobu života,“ dodala.

Kupujete len to, čo potrebujete

V čapovanej drogérii kupujete to, čo potrebujete a v množstve, ktoré spotrebujete. „Pri prvej objednávke platí zákazník za fľašu, pretože na čapovanie používame zálohované vratné fľaše, ktoré nám po vyprázdnení vráti a my ich opäť použijeme,“ vysvetlila.

V sLOWbare nájdete tekuté pracie prostriedky, aviváže, prostriedky na umývanie riadu, podlahu, okná, WC gél, prostriedky do umývačky riadu, na odstraňovače škvŕn, ale napríklad aj váženú sódu bikarbónu alebo ocot. „Produkty sú koncentrované, neničia baktérie v čističkách odpadových vôd, sú biologicky rozložiteľné a nie sú testované na zvieratách,“ objasnila s tým, že začali spolupracovať so slovenskou firmou, ktorá im dodáva 100 % slovenské a prírodné prostriedky.

O čapovanú drogériu majú ľudia záujem

Pre produkty si môžete prísť osobne alebo vám ich doručia na konkrétnu adresu. „Už sme doručili produkty aj do práce, kedy sa spojili kolegovia a vytvorili si hromadnú objednávku, a tak mali aj doručenie zadarmo,“ doplnila s tým, že v súčasnosti uvažujú nad elektromobilom.

Denne sa stretávajú s rôznymi názormi a otázkami. Jednou z nich bola otázka, prečo nepoužívajú sklo alebo bioplast. „Pravda je taká, že sklo nie je praktické na prevoz a je ťažké. Používame ho v prípade, že čapujeme do 500 mililitrov naše slovenské produkty. Na druhej strane, bioplast sa v prírode rozloží len za vhodných podmienok v priemyselných kompostéroch a rozkladá sa na mikroplasty. Okrem iného nie je vhodný na opätovné použitie,“ uzavrela Šimončičová.