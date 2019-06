TASR

Dnes o 08:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Magnézium – malý zázrak proti kŕčom

Magnézium (horčík) je minerálna látka, ktorá je veľmi užitočná pre naše telo. Pomáha nám lepšie zvládať mnohé ťažké, niekedy aj bolestivé situácie. Napríklad chvíle, keď nás trápia kŕče.

Bratislava 11. júna (OTS) - Nepríjemné kŕče sa nevyhnú ani mužom, no častejšie trápia práve ženy. Sú sprievodnou bolestivou ozvenou každomesačnej menštruácie, trápia nás počas tehotenstva a oberajú o radosť z očakávaného bábätka. Nájdu si nás aj po intenzívnejšom športovaní alebo fyzickej námahe. Ako proti nim bojovať? Pokiaľ ide o tie, ktoré sú spojené s menštruáciou, často zvolíme tabletku proti bolesti, zatneme zuby a prekonáme to. Jedným z riešení je však aj magnézium. Je to užitočný doplnok, ktorý dokáže pomôcť nie len pri kŕčoch, ale aj mnohých iných problémoch. Uvoľňuje stres a psychické napätie, pomáha pri problémoch so srdcom a počas tehotenstva je mimoriadne dôležité pre správny vývin dieťatka. Skúšali ste ho už?

Magnézium v boji proti kŕčom

Z hľadiska fungovania nášho tela je magnézium nenahraditeľné. Dlhodobé nedostatky horčíka môžu byť totiž spojené so zvýšeným rizikom osteoporózy, ako aj anémie, nepravidelnej srdcovej frekvencie, a depresie. Ľudia, ktorí aktívne športujú často po intenzívnom výkone zažívajú zvýšenú únavu alebo svalové kŕče. Dôvod môže byť jednoduchý - nedostatok horčíka.

Magnézium je totiž významný minerál podieľajúci sa na množstve životne dôležitých procesov v bunkách nášho organizmu. Podieľa sa na tvorbe ATP, ktorý je zdrojom energie pre kontrakciu svalovej bunky a zabezpečuje aktívny transport iónov cez membrány. Je tiež zodpovedné za aktívny mimobunkový transport kalcia, čo je podstatou svalovej relaxácie. Zjednodušene povedané: magnézium môže pomôcť v prevencii a liečbe predmenštruačnej migrény, pri hypertenzii a na zmiernenie prejavov kŕčov. Je tiež dôležité pre správu funkciu ľudského tela z hľadiska bezproblémového fungovania i relaxácie svalov.

Zdroje magnézia

Magnézium prijímame predovšetkým v strave. Treba si však samozrejme dať pozor, aby bola naša strava komplexná, zdravo pripravená a pokiaľ možno kvalitná. Opak – jednostranná, príliš industriálne zaťažená alebo nezdravo pripravená strava je samozrejme ochudobnená o dôležité prvky. Magnézium sa nachádza v ovocí a zelenine ako sú ďatle, banány, marhule, špenát, hrach, mandle, kešu orechy. Obsahujú ho tiež ryby a kuracie mäso. Ak sa však nachádzame v situáciách, kedy chceme zabezpečiť nášmu telu dodatočný príjem magnézia, mali by sme porozmýšľať nad jeho doplnkovým prísunom.

Aké magnézium si vybrať

