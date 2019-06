Hapalove recepty na úspech v Baku: Štandardky a aktivita

TASR

Zverenci Pavla Hapala potrebujú uspieť, aby nestratili kontakt s dvojicou šesťbodových lídrov E-skupiny Maďarskom a Chorvátskom.

Na archívnej snímke Pavel Hapal. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Baku 11. júna (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká v utorkovom zápase v Azerbajdžane náročná úloha potvrdiť pozíciu favorita a dosiahnuť druhé víťazstvo v prebiehajúcom cykle kvalifikácie EURO 2020. Zverenci Pavla Hapala potrebujú uspieť, aby nestratili kontakt s dvojicou šesťbodových lídrov E-skupiny Maďarskom a Chorvátskom. Vo vyrovnanom zoskupení bojujú o postup aj futbalisti Walesu, ktorí majú rovnako ako Slováci tri body.

Úplne odpísaný ešte nie je ani Azerbajdžan. Najbližší súper Slovenska má po dvoch zápasoch na bodovom konte nulu, v sobotu prehral doma s Maďarskom 1:3, predtým v marci po oduševnenom výkone podľahol Chorvátom tesne 1:2. Ide síce o papierového outsidera skupiny figurujúceho až na 108. mieste v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), no zároveň o nepríjemného súpera, ktorý na domácej pôde v špecifických podmienkach dokáže hrýzť. Hostia v príprave nič nepodcenili, do Baku pricestovali o deň skôr, ako býva pri medzištátnych zápasoch zvykom. Okrem kladenia dôrazu na aklimatizáciu sa realizačný tím zaoberal aj detailným "pitvaním" hry najbližšieho protivníka. V sobotu mal v Bakcell Arene svojho "špióna" - Hapalovho asistenta Ota Brunegrafa, ktorý mohol po zápase s Maďarskom tlmočiť kolegom cenné poznatky.

"Bol to pre nás poučný zápas. Maďari ho zvládli excelentne. Netvrdím, že dominovali počas celého zápasu, ale vyšiel im úvod a pomohli im štandardné situácie, čo môže hrať úlohu aj pre nás," naznačil kľúč k úspechu Hapal. Podľa jeho slov bola tiež jedným z rozhodujúcich faktorov víťazstva Maďarov ich aktivita. "Hrali vo vysokom tempe a ani horúce počasie im nerobilo problém. Nevidel som, že by nejaký hráč dostával kŕče, takže to asi nebude až taký problém. Verím, že my tiež budeme aktívnejší a pôjdeme za naším cieľom, ktorým je postup na šampionát," zdôraznil kormidelník slovenského tímu, ktorému pre silnú virózu vypadol z kádra krídelník Miroslav Stoch.

Slováci si v piatkovom prípravnom meraní síl v Trnave poradili s Jordánskom presvedčivo 5:1, no v utorok by mala v Baku vybehnúť úplne iná jedenástka. "Takýto štýl prípravy zvolil v marci aj Wales, keď hral s Trinidadom a Tobagom (1:0) a nastúpila úplne iná zostava ako potom proti nám. Tréner to má všetko premyslené. Proti Jordánsku dal príležitosť novým hráčom. Verím, že my ostatní budeme na utorňajší zápas stopercentne pripravení," poznamenal Peter Pekarík. Dlhoročný stabilný člen základnej zostavy tvrdí, že v Azerbajdžane by bol hriech zaváhať: "Pokiaľ chceme miešať v skupine postupové karty, musíme pravidelne bodovať. Body z Baku budú nesmierne dôležité. Nadviažem na slová trénera Pavla Hapala, ktorý povedal, že kto stratí body v Azerbajdžane, bude mať v ďalšom priebehu kvalifikácie veľmi ťažkú pozíciu."

Zo slovenského tímu si musia dávať pozor Denis Vavro, Juraj Kucka a kapitán Marek Hamšík, ktorí majú na konte už dve žlté karty a ďalšia by im vystavila "stopku" na septembrový domáci šláger s Chorvátskom. Zápas Azerbajdžan - Slovensko, ktorý má v Bakcell Arene úvodný výkop o 18.00 SELČ, povedú škótski rozhodcovia na čele s hlavným Johnom Beatonom. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.

4. kolo kvalifikácie EURO 2020 E-skupina Baku Azerbajdžan - SLOVENSKO /utorok 11. júna o 18.00 SELČ, rozhodcovia: John Beaton - Alan Mulvanny, Sean Carr (všetci Škót.)/ predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka - Mak, Hamšík, Rusnák - Duda

Tabuľka E-skupiny: 1. Maďarsko 3 2 0 1 5:4 6 2. Chorvátsko 3 2 0 1 5:4 6 3. Wales 2 1 0 1 2:2 3 4. SLOVENSKO 2 1 0 1 2:1 3 5. Azerbajdžan 2 0 0 2 2:5 0 ďalší program: utorok 11. júna: Maďarsko - Wales (20.45) piatok 6. septembra: SLOVENSKO - Chorvátsko (20.45), Wales - Azerbajdžan (20.45) pondelok 9. septembra: Azerbajdžan - Chorvátsko (18.00), Maďarsko - SLOVENSKO (20.45) štvrtok 10. októbra: Chorvátsko - Maďarsko (20.45), SLOVENSKO - Wales (20.45) nedeľa 13. októbra: Maďarsko - Azerbajdžan (18.00), Wales - Chorvátsko (20.45) sobota 16. novembra: Azerbajdžan - Wales (18.00), Chorvátsko - SLOVENSKO (20.45) utorok 19. novembra: SLOVENSKO - Azerbajdžan (20.45), Wales - Maďarsko (20.45)

