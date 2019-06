Britský herec Hugh Laurie alias nevrlý Dr. House má 60 rokov

TASR

James Hugh Calum Laurie sa narodil 11.júna 1959 v Oxforde. Budúci herec bol od detstva hudobne nadaný. Prvé lekcie hry na klavíri absolvoval ako šesťročný.

Oxford/Bratislava 11. júna - Britský herec, hudobník, spisovateľ a komik Hugh Laurie, známy ako arogantný lekár zo seriálu Dr. House (2004-2012), získal od začiatku svojej kariéry takmer 40 ocenení vrátane dvoch cien Emmy a dvoch Zlatých glóbusov. Počas uplynulých rokov si odniesol tiež cenu amerických divákov People's Choice Awards (PCA). Dokonca umelca zapísali do Guinessovej knihy rekordov, ako najsledovanejšiu postavu televízie za rok 2011 v 66 krajinách sveta. V utorok 11. júna má nekonvenčný a nevrlý Dr. House a predovšetkým excelentný muzikant 60 rokov.

James Hugh Calum Laurie sa narodil 11.júna 1959 v Oxforde. Budúci herec bol od detstva hudobne nadaný. Prvé lekcie hry na klavíri absolvoval ako šesťročný. Postupne zvládol aj hru na gitaru, bicie nástroje, harmoniku a saxofón.

S niekoľkými vtipnými pesničkami sa predviedol už v televíznej šou plnej skečov A Bit of Fry & Laurie, v ktorej na prelome 80. a 90. rokov účinkoval spoločne s britským komikom Stephenom Fryom.

Okrem hudby mal talent aj na herectvo. Závan veľkej popularity pocítil v seriáli Dr. House, ktorý si získal mimoriadnu pozornosť hlavne v USA. Lekára Gregoryho Housea zahral v ôsmich sériách a dovedna 176 epizódach. Za jednu epizódu inkasoval umelec nemalé sumy. Dokonca bol vďaka seriálu v roku 2006 vyhlásený za sex symbol. Britský herec v tom čase uviedol, že nechápe, prečo ho ľudia začali považovať za sex symbol, odkedy sa objavil v populárnom seriáli Dr. House. Pre britský časopis Now okrem iného s humorom jemu vlastným dodal: "Ani podľa mojej ženy Jo nie som sexy. Je zázrak, že vôbec máme deti".

Titulná postava aj na Slovensku ostro sledovaného televízneho seriálu Dr. House v podaní Hugh Laurieho je pre mnohých ľudsky sotva stráviteľná. Z odborného hľadiska sa však približuje realite, aj keď prirodzene v televíznej, silne prehnanej, avšak zábavnej forme. Vyplynulo to z materiálu, ktorý v roku 2008 venoval nielen tejto produkcii, ale aj jej využívaniu na univerzitnej pôde berlínsky denník Der Tagesspiegel.

To, že hlavná postava seriálu z lekárskeho prostredia vzbudzuje veľké sympatie televíznych divákov nielen v krajine svojho pôvodu, ale aj ďaleko za jej hranicami, nie je nóvum. Bolo to tak v prípade seriálu Jaroslava Dietla Nemocnica na kraji mesta (1977–1981), v prípade nemeckej produkcie Schwarzwaldklinik(1985–1989 )s medzičasom zosnulým Klausjürgenom Wussowom ako profesorom Brinkmannom či v menej dávnej minulosti s hrdinami iného amerického seriálu Pohotovosť (2004-2009).

Nevľúdny Dr. House však profesora Brinkmanna porazil v jeho vlasti aj na akademickej pôde. Jednotlivé scény vybraných epizód sa stali totiž predmetom seminárov na Lekárskej fakulte univerzity v Marburgu.

Producent Bryan Singer si kvalitatívnu úroveň seriálu neustále zachovával i v neskorších dieloch, hlavnú postavu Dr. Hausa sprevádzala vynikajúca povesť. Jeho inštinkt bol neomylný a jeho metódy stopercentne účinné. Práve to z neho urobilo výnimočného lekára. Navyše, v komplikovaných medicínskych prípadoch sa vyslovene vyžíval. Zachraňovať životy bolo jednoducho jeho životným poslaním.

Obľúbený seriál sa skončil v roku 2012. Napriek úspešnosti seriálu Laurie svoju rolu postupne 'znenávidel', pretože bol dlhodobo odlúčený od rodiny. Vtedy si veľmi želal mať na nejaký čas pokoj a venovať sa svojim deťom a hudobnej tvorbe.

Hugh Laurie sa predstavil aj v ďalších snímkach ako: Sense and Sensibility (Rozum a cit, 1995) s Emmou Thompson a Kate Winslet, 101 Dalmatians (101 dalmatíncov, 1996), The Man in the Iron Mask (Muž so železnou maskou,1998), Madam Bette (1998), Stuart Little (Myšiak Stuart Little, 1999), Myšiak Stuart Little 2 (2002), Flight of the Phoenix (Let Fénixa, 2004), Street Kings (Králi ulice, 2008), kultový seriál Blackadder (Čierna zmija, 1983-1989) a ďalšie.

Okrem hereckej kariéry sa zviditeľnil aj na hudobnej scéne. Ako hudobník vydal dva veľmi úspešné albumy, prvým bol v apríli 2011 Let Them Talk, ktorý sa v britskom rebríčku albumov dostal až na druhé miesto, druhý s názvom Didn’t It Rain pridal v máji 2013. Aj ten sa v rebríčku dostal na tretie miesto.

V Európe koncertoval Laurie v Sofii, vystúpil tiež v Bukurešti, Belehrade, Záhrebe, Miláne, susednej Budapešti, rakúskom Grazi.

V Bratislave sa predstavil publiku 21. júla 2014. V rozhovore pre TASR pred koncertom prezradil, že miluje hru na hudobný nástroj dobro, ktorý vynašli v Spojených štátoch bratia Dopyerovci pochádzajúci zo Slovenska. „Už 25 rokov jedno vlastním a práve som na ňom hral. Zbožňujem jeho zvuk", poznamenal sympatický hudobník.

Všestranný Hugh Laurie je známy aj ako autor knižného bestselleru Obchodník so smrťou. Kniha má podľa kritiky mnoho pozitívnych prvkov – atraktívneho hrdinu, iróniou odľahčené dialógy a opisy, no a v neposlednom rade rozprávanie v prvej osobe, čo čitateľovi uľahčuje dokonale splynúť s postavou.