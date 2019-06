TASR

Americký krídelník Bowman sa po roku vracia do Komárna

Dvadsaťšesťročný americký krídelník už v Komárne pôsobil v najvyššej súťaži v sezóne 2017/2018.

Na archívnej snímke s loptou Radoslav Rančík (Inter), vľavo v popredí Boban Tomič a vpravo Miles Bowman (obaja Komárno). — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Komárno 10. júna (TASR) - Miles Bowman sa po ročnej prestávke vracia do slovenského basketbalového klubu MBK Rieker Com-Therm Komárno.

Dvadsaťšesťročný americký krídelník už v Komárne pôsobil v najvyššej súťaži v sezóne 2017/2018. Okrem zisku bronzu nastúpil v Zápase hviezd. V 44 stretnutiach si priemerne zapísal do štatistík 13,9 bodu, 10,1 doskoku a 1,3 asistencie. Bowman prestúpil do tímu belgického prvoligistu Hubo Limburg United, no sezónu musel predčasne ukončiť pre vážne zranenie.

"Vraciam sa hrať basketbal za Komárno. Ako iste viete, máme nejakú nedokončenú robotu. Rok dozadu sme prehrali v semifinále. Teraz sa vraciam späť a dúfam, že sa nám podarí získať titul. Teším sa na fanúšikov a už sa neviem dočkať toho, kedy budem v Komárne," cituje slová Bowmana internetový portál basketliga.sk.

Komárno tak oznámilo už štvrtého člena súpisky pre nasledujúci ročník, okrem Bowmana bude hrať v bielo-červenom drese slovenské trio Lukáš Bolek, Filip Halmeš a Nenad Miloševič. Novým koučom MBK sa stal Srb Aleksandar Vržina.