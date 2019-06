Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Odborníčka na rodičovstvo: Dnešné deti sú preťažované. Museli sa prispôsobiť nabitému programu rodičov

S príchodom dvojmesačných prázdnin prichádza aj tradičný problém, a to ako vyplniť deťom čas.

BRATISLAVA 16. júna - Letné prázdniny sú pre deti radosťou, no mnohým rodičom robia vrásky na čele. S Martinou Vagačovou, výchovnou poradkyňou a lektorkou Efektívneho rodičovstva, sme sa rozprávali, ako zmysluplne vyplniť deťom počas dvojmesačného voľna čas.

Prázdninový program

Rodičia by mali pripraviť prázdninový program, ktorý prekonzultujú so svojimi ratolesťami. "Program by mal zahŕňať aktivity, ktoré deti počas školského roka nestíhajú. Piknik či sledovanie hviezd s rodinou môžu byť skutočne príťažlivými aktivitami," prezradila Martina Vagačová.

Foto: Gabina Weissová

Počas prvých dní prázdnin opadne z detí stres. Spočiatku by mali tráviť čas s rodičmi, potom sú riešením aj tábory či prázdniny u starých rodičov. "Prechod medzi školou a organizovanou aktivitou je vhodné kompenzovať práve starými rodičmi. Čo sa týka táborov, je riskantné posielať dieťa, ktoré nie je ani v predškolskom veku, do tábora, pretože odlúčenie od rodiča nie je jednoduché. S tábormi to však ani pri starších deťoch netreba preháňať," vysvetlila.

Spoločne strávený čas

Počas prázdnin by si deti mali oddýchnuť od školských povinností. "Dnešné deti sú preťažované v zmysle, že nemajú protipól oddychu. Stále ich niekto stráži, pripomína im, ako sa majú správať či čo majú robiť. Práve preto si myslím, že nie je dobré s nimi opakovať učivo do školy počas prázdnin. Vhodné je čítať knihy alebo založiť si kroniku rodinných zážitkov, pri ktorej si hravou a zábavnou formou zopakujú aj pravopis," skonštatovala.

Foto: Efektívne rodičovstvo

Rodičia by mali rešpektovať povahu a temperament dieťaťa a nasledovať ho v tomto zmysle. "Mali by prihliadať na individualitu dieťaťa. Ďalej by si mali uvedomiť, že ak s dieťaťom strávia čas, vypočujú a pochopia ho, dajú mu najviac. Jednou z najväčších výziev však je, aby rodič vedel, čo má jeho dieťa rado, čo mu dáva zmysel a čo ho motivuje k dosahovaniu výsledkov," dodala.

Celý rozhovor s Martinou Vagačovou si môžete pozrieť vo videu.