Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní 10 najmenších štátov na svete, o ktorých existencii ste ani netušili

Niektoré štáty sú menšie ako jedna obytná izba.

Netradičný štát Sealand — Foto: Facebook/Principality of Sealand

BRATISLAVA 15. júna - Na svete je viac ako 200 štátov a názov väčšiny ste už zrejme niekde počuli. Existujú ale také malé krajiny, o ktorých ľudia ani nevedia, že existujú. Niektoré sa nachádzajú na malých územiach a žije v nej len pár desiatok ľudí. Prinášame vám zoznam tých najmenších štátov, z ktorých niektoré majú približne taký istý počet obyvateľov ako niektoré slovenské dediny.

Rozprávkový ostrov Palau Foto: Wikimedia

Palau, rozloha 459 km², počet obyvateľov: 21 347 ľudí

Tento štát sa nachádza v Austrálii a Oceánii. Tvorí ho skupina 26 ostrovov a približne 300 ostrovčekov, z čoho je obývaných asi 11 ostrovov. Palau patrí medzi najrozprávkovejšie krajiny na celom svete a skrýva v sebe niekoľko prírodných pokladov. V okolí pobrežia žijú aj ojedinelé druhy žralokov. Uprostred Palau sa nachádza neobyčajné jazero, kde žije obrovské množstvo medúz - viac ako dva milióny. Návštevníci sa ale uštipnutia báť nemusia, keďže tento druh túto schopnosť stratil migrovaním do jazera.

Niue, malý štát v Tichom oceáne Foto: Wikimedia

Niue, rozloha 261,46 km², počet obyvateľov: 1190 ľudí

Niue je osamotený korálový atol v Tichom oceáne. V roku 1774 ho objavil James Cook. A hoci má tento ostrov čo ukázať, turisti sa tu nehrnú a štát žije väčšinou z dotácií od Nového Zélandu. V hlavnom meste Alofi žije okolo 600 ľudí. Ostrov má aj napriek tomu vlastné letisko a aj supermarket.

Štát, ktorý objavil sám Kolumbus Foto: Wikimedia

Saint Kitts a Nevis, rozloha 261 km², počet obyvateľov: 52 329 ľudí

Svätý Krištof a Nevis je ostrovný štát na východe Karibského mora. Federatívna dvojica ostrovov bola objavená Krištofom Kolumbom. Štát je známy tým, že cudzincom umožní získať občianstvo aj napriek tomu, že nebývajú a ani nežijú v danej krajine. Stačí, ak priamo investujete približne 250-tisíc dolárov do miestneho podnikania alebo si kúpite nehnuteľnosť v hodnote 400-tisíc dolárov.

Socha Leonarda I. Foto: Facebook/Zersey

Hutt River, rozloha 75 km², počet obyvateľov: 30 ľudí

Tento miništát sa nachádza v Západnej Austrálii a bol založený v roku 1970 Leonardom Georgeom Casleym. Hoci okolitými štátmi nie je uznaný, aj napriek tomu majú vlastnú peňažnú menu a poštovú známku. V niektorých častiach kniežatstva môžu turisti vidieť aj sochu Leonarda I.

Jeden z najchudobnejších štátov na svete, ktorý ale profituje z vlastnej internetovej domény Foto: Wikimedia

Tuvalu, rozloha 26 km², počet obyvateľov: 10 959 ľudí

Tuvalu patrí medzi najmenšie a najchudobnejšie štáty na celom svete. Ekonomická situácia štátu by bola oveľa horšia, ak by sa tamojšia vláda nerozhodla profitovať z internetových domén. Využili totižto šťastnú zhodu. Bola im pridelená internetová doména .tv, ktorú využívajú zahraničné spoločnosti. Koncovka .tv znie vo väčšine prípadov lepšie ako .com.

Jediný štát na svete bez hlavného mesta Foto: Wikimedia

Nauru, rozloha 21 km², počet obyvateľov: 9 591 ľudí

Nauru je najmenší ostrovný štát na svete, najmenšia nezávislá republika a jediný štát na planéte bez oficiálneho hlavného mesta. V krajine nemajú ani hromadnú dopravu, iba 40 kilometrov cesty, kde chodí obyvateľstvo vlastnými autami. Štát má na konte aj negatívny rekord. Patrí medzi krajiny s najväčším percentom obéznych ľudí, a to až 71 % celkovej populácie.

Miniatúrny samostatný štát Foto: Wikimedia

Seborga, rozloha 4,59 km², počet obyvateľov: 312 ľudí

Tento mikroštát sa nachádza v severozápadnom Taliansku v pobrežnom regióne Ligúria. Hoci vyzerá podobne ako ďalšie talianske mestečká, v jednom sa od nich poriadne líši. Jeho obyvatelia si totiž myslia, že je miniatúrnym samostatným štátom a hoci to ostatní nechcú uznať, niečo na tom naozaj je. Hoci za to môže iba obyčajná administratívna chyba. Seborga má trojčlennú armádu, ktorej členom je minister obrany a dvaja strážcovia.

Molossia Foto: Facebook/Republic of Molossia

Molossia, rozloha 0,055 km², počet obyvateľov: 7 ľudí

Tento maličký štát sa nachádza v americkom meste Dayton v štáte Nevada. Hlavou štátu je Kevin Baugh, ktorý tam žije spolu s rodinou. Aj napriek svojej mikrorozlohe má vlastnú hymnu a platí tu trest smrti.

Maltézsky rád s rekordným počtom obyvateľstva na m2 Foto: Wikimedia

Maltézsky rád, rozloha 0,012 km², počet obyvateľov: 113 500 ľudí

Tento rád vznikol ešte v 11. storočí a dnes patria do tohto štátu tri budovy, z čoho dve sú v Ríme a jedna na Malte. Majú vlastnú poštovú známku a taktiež webovú stránku a pas. Vysokému číslu obyvateľstva vďačia za to, že do tohto rádu patrí viac ako 80-tisíc dobrovoľníkov, 25-tisíc zamestnancov a viac než 13-tisíc rytierov.

Jediné kniežatstvo, ktoré sa nachádza na plošine Foto: Wikimedia

Sealand, rozloha 0,004 km², počet obyvateľov: 27 ľudí

Celé kniežatstvo sa nachádza na bývalej obrannej plošine z druhej svetovej vojny, ktorá sa nachádza neďaleko anglického pobrežia. Na čele stojí princ Regent, ktorý sa do tejto pozície tituloval svojvoľne. V tomto štáte môže dostať titul princa alebo grófa ktokoľvek, ak zaplatí pár stoviek libier. Prestížny titul si môžete zakúpiť na ich webovej stránke.