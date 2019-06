Kristián Plaštiak

Včera o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Fínsko je jedinou krajinou na svete, v ktorej ľudí bez domova ubúda. Ich riešenie je jednoduché

Môžu za to kvalitné sociálne projekty.

— Foto: Flickr

HELSINKI 15. júna - Bezdomovectvo je súčasným problémom mnohých štátov. Na svete takmer nie je krajiny, ktorá by s ním nebojovala alebo sa nepokúšala znížiť počet ľudí bez domova pomocou rôznych sociálnych projektov. V Škandinávii, presnejšie na východ od Botnického zálivu, to vo Fínsku však vyzerá uspokojivo. Nielenže sa počet ľudí bez domova nezvyšuje, on dokonca klesá. Fínsko je jedinou krajinou, ktorá sa takým niečím môže „pochváliť“.

Projekt na darovanie bydlísk

Áno, Fínsko je skutočne jedinou krajinou nielen Európskej únie, ale celého sveta, v ktorej problém s bezdomovcami ustupuje. Za tým však stojí dlhá a ťažká práca, ktorú pred desiatimi rokmi začali štyria muži - sociálny vedec, doktor, politik a biskup. Nie, nejde o začiatok vtipu, táto štvorica vytvorila projekt, ktorý dnes poznáme pod menom Housing First, voľne preložené ako Bývanie ako prvé. Na začiatku sa však volal úplne inak, a to Nimi Ovessa - Vaše meno na dverách. Informuje o tom britský denník The Guardian.

„Všetkým nám bolo jasné, že starý systém nefunguje, ako by mal. Potrebovali sme radikálnu zmenu,“ opisuje svoje skúsenosti Juha Kaakinen, sekretár a prvý líder programu. „Museli sme sa zbaviť nočných ubytovní a krátkodobých hostelov, ktoré sme v tom čase poznali. Takto to vo Fínsku bolo veľmi dlho a všetci mohli vidieť, že problém bezdomovectva stagnuje. Rozhodli sme sa zmeniť to.“

Vo fínskom hlavnom meste žije viac ako 600-tisíc ľudí Foto: TASR/Onni Ojala, Lehtikuva

Starý model opustili a zaviedli nový

V tom čase vo Fínsku využívali systém takzvaných „poschodí“, v ktorom ľudia bez domova museli prejsť viacerými fázami a dočasnými ubytovaniami, až pokiaľ sa takpovediac postavili na vlastné nohy a napokon mohli dostať vlastné trvalé bydlisko. To chceli Kaakinen a jeho spoločníci zmeniť. Namiesto tohto modelu zaviedli vlastný, ktorý bezdomovcom najprv zveril vlastné obydlia. „Domov má úžasnú moc zabezpečiť pocit, že všetky problémy sa dajú ľahšie vyriešiť,“ dodáva.

S podporou štátu a iných organizácií premenili staré obydlia na nové, pohodlnejšie, medzi inými aj hostel pre bezdomovcov Rukkila na predmestí Helsiniek, fínskeho hlavného mesta. Prvým cieľom organizácie bolo darovať domov 2,5-tisícu ľudí, no túto kvótu sa im podarilo prekonať o rovnú tisícku obyvateľov. Správy hovoria, že Fínsko od spustenia projektu v roku 2008 zaznamenalo 35-percentný pokles bezdomovectva.

Bezdomovci v Helsinkách sa počas zimy museli pasovať s teplotami mínus 20 stupňov Celzia Foto: Flickr

Ohlasy predstavenstva mesta sú pozitívne

The Guardian cituje slová Sannu Vesikansu, zástupcu primátora mesta: „Pamätám sa na časy môjho detstva. Stovky ľudí spali v parkoch a lesoch. To už dnes nie je pravda. Spanie na ulici je javom, ktorý môžete vidieť veľmi zriedkavo.“ So slovami svojho kolegu súhlasí aj primátor hlavného mesta Jan Vapaavuori, ktorý bol v čase spustenia projektu (2008) ministrom životného prostredia, energií a bývania. „Množstvo ľudí, ktorí sú dlhodobo bez domova, trpí rôznymi závislosťami, mentálnymi poruchami a zlými zdravotnými ťažkosťami, ktoré potrebujú liečbu a podobne. Musí tu pre nich byť podpora,“ sľubuje obyvateľom mesta.

Housing First s pomocou fínskeho štátu už využilo viac ako 250 miliónov eur, vytvorilo či zrenovovalo množstvo nových bydlísk pre bezdomovcov a zaplatilo približne tristo pracovníkov. Túto štvrtinu miliardy ušetrili na zdravotnej starostlivosti, sociálnych službách a na justičnom systéme. Zdá sa, že pre takú krajinu, akou Fínsko je, tieto „odkrojenia“ neznamenajú automatický pád v spomenutých segmentoch, pretože úroveň zdravotníctva či školstva a iných vecí je v tejto severoeurópskej krajine na vysokej úrovni.

Fínov bez domova ubúda Foto: Flickr

Projekt funguje aj na Slovensku

Projekt funguje od júna minulého roka aj na Slovensku - pod názvom Housing Cverna ho spustili v Novej Cvernovke v Bratislave. „Pilotný projekt Housing Cverna umožňuje dlhodobý prenájom ľuďom, ktorí by ho inak nikdy nezískali. Náš tím im aj naďalej pomáha riešiť každodenné výzvy. Až vlastné bývanie totiž znamená hrubú čiaru za životom na ulici," povedal v rozhovore pre Dobré noviny Sergej Kára, projektový riaditeľ občianskeho združenia Vágus.

Ako dodal, ubytovanie projekt zatiaľ poskytuje štyrom ľuďom, keďže kapacita je obmedzená. Už po pár mesiacoch na ľuďoch videli veľké zmeny. „Tešia sa z maličkostí, ktoré my ostatní už často ani nevnímame," uviedol Kára a dodal, že pozitívny vplyv majú aj poradenské stretnutia. „Našli si prácu, prechádzajú oddĺžením, starajú sa o seba a po rokoch môžu uvažovať nad svojimi stratenými záľubami. Prestávajú sa za seba hanbiť a získavajú stratenú hrdosť," povedal.