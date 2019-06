TASR

Tymošenková navrhuje predvolebné spojenie demokratických síl

Predčasné parlamentné voľby sa na Ukrajine budú konať 21. júla.

Julija Tymošenková, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Kyjev 10. júna (TASR) - Líderka ukrajinskej strany Vlasť Julija Tymošenková vyzvala v pondelok všetky demokratické politické sily, ktoré majú potenciál dostať sa do parlamentu, aby sa zjednotili a zabránili tak "starej garde" opäť získať poslanecké mandáty.

Medzi politickými stranami, ktorých sa táto výzva týka, Tymošenková uviedla okrem svojej strany Vlasť aj stranu Sluha národa a stranu Hlas ukrajinského rockera Sviatoslava Vakarčuka.

Podľa agentúry TASS vystúpila Tymošenková s touto výzvou v pondelok na zjazde strany Vlasť, ktorý bol venovaný taktike a kampani pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa na Ukrajine budú konať 21. júla.

Podľa Tymošenkovej len spojenie demokratických síl môže zabrániť tomu, aby sa do parlamentu dostali "tie sily, ktoré v zákulisí - rozdávajúc peniaze a preferencie - realizovali svoje lobistické rozhodnutia".

Tymošenková uviedla, že je pripravená ponúknuť novej koalícii v parlamente aj program Nový smer a podrobný plán rozpracovaný na 100 dní, ktorý pomôže vyviesť Ukrajinu z krízy. Vysvetlila, že tento plán je "ako kalendár a každý Ukrajinec si v ňom môže odškrtávať, čo sa už spravilo". "Výsledkom po 100 dňoch bude zastavenie pádu ekonomiky, teroru vo vzťahu k podnikateľom a minimalizovanie korupcie," uviedla. Vyhlásila tiež, že jej strana sa v najbližšom čase zasadí za to, aby došlo k výmene vojnových zajatcov či politických väzňov, a to "všetkých za všetkých". Pokiaľ ide o možnosti urovnania konfliktu v Donbase, Tymošenková vylúčila, že by jej strana podporila rozhodnutia, ktoré by mohli poškodiť záujmy Ukrajiny.

Predčasné parlamentné voľby sa na Ukrajine budú konať 21. júla. Podľa prieskumov verejnej mienky je stranu Sluha národa pripravených podporiť 48,2 percenta občanov, ktorí sú už rozhodnutí ísť voliť.

Do parlamentu by sa mali dostať aj Opozičná platforma - Za život (10,7 percenta), ako aj strana exprezidenta Petra Porošenka Európska solidarita (7,8 percenta), Tymošenkovej Vlasť (6,9 percenta) a Hlas (5,6 percenta).