Toxické znečistenie vody je vážnym problémom pri výrobe textilu. Holanďania ale prišli s prelomovým riešením

Tímea Gurová

Dnes o 09:19

Holandská firma spojila inovácie s obnoviteľnými zdrojmi a výsledok je prospešný pre celú planétu.

Produkcia oblečenia môže byť šetrnejšia k prírode. — Foto: Pixabay.cm

AMSTERDAM 12. júna – Holandská technologická spoločnosť vynašla spôsob farbenia oblečenia, ktorý nepotrebuje vodu alebo iné chemikálie. Týmto objavom sa zapíše do histórie inovácii, ktoré napomohli k šetreniu životného prostredia.

Vysoká spotreba a následné toxické znečistenie vody je hlavným problémom textilnej výroby. Situácia je najkritickejšia v štátoch známych vysokou produkciou textilu ako Čína, Thajsko, India, Vietnam či Bangladéš.

Na miesto vody, oxid uhličitý

Výhodou novej metódy je, že znižuje množstvo znečistenia ovzdušia a výroba je aj menej energeticky náročná. Proces výroby trvá časovo aj o polovicu menej, čím je aj pre výrobcu finančne výhodnejšia. O čo teda ide?

Inovácia je založená na využití CO2, teda oxidu uhličitého. Ten podrobia obrovskému tlaku, aby sa dostal do „superkritického“ stavu – nie je ani tekutinou, ani plynom. Superkritický CO2 rozpustí farbivo a zanesie ho hlboko do oblečenia a odparí sa späť do plynu.

Ten sa priamo v stroji recykluje a dá sa neskôr opäť použiť. Technológia je teda postavená na tom, že miesto použitia vody, aby sa farbivo dostalo do látky, použijú CO2. Keďže pri procese nie je potrebná voda, oblečenie sa následne nemusí sušiť.

Pri farbení nie sú potrebné ani iné chemické prostriedky alebo soli.

Ušetrí 32 miliónov litrov vody

Firma poskytla výborný príklad toho, ako inovácie spoločne s obnoviteľnými zdrojmi dokážu vytvoriť nový trvalo udržateľný proces.

Technologická spoločnosť DyeCoo sa venuje technológiám a výskumu s využitím CO2 už 15 rokov. Firma odhaduje, že využívanie jedeného stroja s CO2 ušetrí ročne 32 miliónov litrov vody a 160 ton chemikálií.