Moyzesova sieň je súčasťou impozantnej budovy Filozofickej fakulty UK

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sídli v budove od roku 1960. Budovu FF UK kedysi nazývali aj vládnou budovou. Bolo to preto, lebo ju využívali viaceré ústredné inštitúcie.

Na archívnej foto Moyzesova sieň Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 10. júna (TASR) - Impozantná budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) na Gondovej ulici v Bratislave predstavuje rozsiahly reprezentačný objekt na nábreží Dunaja. Zdobia ju štyri vežičky a kupola uprostred. Do historického objektu je zakomponovaná aj jedinečná spoločenská sála, v súčasnosti známa ako Moyzesova sieň.

Bratislava, v tomto období známa ešte pod menom Prešporok, bola až do vzniku medzivojnového Československa súčasťou rakúsko-uhorskej monarchie. Zadávateľom projektu na výstavbu centrálnej budovy pri dunajskom nábreží bola rakúsko-uhorská armáda. Objekt predstavuje architektúru s tromi rozvinutými fasádami do uličného priestoru, respektíve do pôvodne novovznikajúceho námestia pri dôležitej komunikácii pri železnom moste Františka Jozefa z roku 1890 (neskoršie názvy: Štefánikov most, Most Červenej armády, Starý most).

Obdobie výstavby majestátnej budovy sa datuje do obdobia rokov 1905 - 1913. Vojenský inžinier Josef Rittner (1868 – 1924) sa zaslúžil o architektúru objektu. Staviteľ bol nasledovníkom Otta Wagnera, ktorý vyžadoval výrazné nosné línie, zmysel pre konštrukcie a jednoduchosť v súznení s modernou dobou. Realizáciu stavby prevzala firma Pittel a Brausewetter. Budova, patriaca vojenskému veliteľstvu, bola zdobená bohatou ornamentálnou úpravou. V exteriéri i interiéri sa presadil osobitný charakter nového veku štýl Art-deco, ktorý sa naplno uplatnil na architektúre ako geometrická línia doznievajúcej viedenskej secesie.

Do objektu FF UK je zakomponovaná aj jedinečná spoločenská sála, v súčasnosti známa ako Moyzesova sieň, so samostatným vchodom od Vajanského nábrežia č. 12. Sála s prvkami viedenskej secesie svojou dekoráciou predstavuje jeden z najtypickejších interiérov tohto slohu.

Reprezentačná sieň nesie pomenovanie po Alexandrovi Moyzesovi (1906 – 1984), hudobnom skladateľovi a dlhoročnom šéfovi hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave. Pre výbornú akustiku sa využíva najmä ako koncertná sála či rokovacia sieň počas rôznych konferencií a iných spoločenských podujatí, ale využíva sa i počas akademických slávností Univerzity Komenského v Bratislave.

Súčasťou sály je javisko, vhodné na prezentáciu menších divadelných predstavení. Priľahlé miestnosti sú prepojené so zastrešeným átriom a poskytujú tak vhodný priestor pre vzdelávacie, vedecké, kultúrno-výchovné a umelecko-spoločenské podujatia.

Na ústredných oslavách 26. až 28. júna si UK pripomenie 100 rokov od svojho vzniku. Najstaršia a najväčšia slovenská univerzita bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku.

V súčasnosti má univerzita 13 fakúlt a vo všetkých formách štúdia na nej študuje viac ako 22.000 študentov. Každoročne prijíma do prvých ročníkov vyše 7.000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky takmer 800 študijných programov.