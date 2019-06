Klaudia Fiolová

Svojho autistického syna nemohla ani objať: Keď uvidela, ako reaguje na nového psíka, neudržala slzy

Na fotke sú zachytené slzy šťastia matky 5-ročného chlapčeka.

WASHINGTON, D.C., 10. jún - Shanna Niehaus je matka 5-ročného chlapčeka Kainoa, ktorého fotka na sociálnej sieti dojala pred nejakým časom celý svet. Jej príbeh je naozaj jedinečný a chcela sa s ním podeliť aj s ostatnými matkami. Jej syn je autista. Autizmus má mnoho podôb, stupňov a môže narúšať jednotlivé oblasti života.

Tieto deti majú často problém s interakciou s druhými ľuďmi, s komunikáciou a s vytvorením akýchkoľvek vzťahov. Majú problém vnímať a chápať vnemy pre zdravých ľudí bežné. Na autizmus neexistuje žiadny liek, ale existuje metóda, ktorá vie pomôcť - ide o špeciálne vycvičené psy, ktoré dokážu autistickému dieťaťu pomôcť s každodennými problémami. Tieto psy sú veľmi inteligentné a sú vycvičené na zvládanie rôznych situácií.

Ak má napríklad dieťa dostať záchvat, jeho štvornohý kamarát to včas vycíti a zavedie ho na pokojné miesto. Taktiež dáva pozor na to, aby sa osoba pri ňom nestratila. Nie nadarmo sa hovorí, že pes je najlepší priateľ človeka. Práve túto špeciálnu metódu sa rozhodla vyskúšať aj Shanna. Rodina, ktorá žije v Japonsku, sa pripravovala na príchod psíka dva roky. Čo sa stalo pri prvom stretnutí, ale nečakal nik. Príbeh pôvodne priniesol portál Love What Matters.

Matka, ktorá kvôli chorobe nemôže ani objať svojho syna, zažila niečo neuveriteľné

„Vidíte tento moment? Nikdy v živote som nezažila nič podobné. Včera sa môj 5-ročný syn, ktorý má autizmus, stretol prvýkrát so svojim psom, ktorý sa volá Tornado. Tohto psa mu špeciálne pridelili z centra, kde sa venujú autistom," napísala Shanna na Facebook. Fotka zachytáva reakciu matky, ktorá nikdy nemôže objať, česať a ani sa dotknúť vlastného syna a zrazu ho vidí, ako si slobodne a z vlastnej vôle ľahol na jeho nového psa.

Sú to slzy radosti matky, ktorá videla svojho syna, ako má problém s ľudskou interakciou, ako sa nevie porozprávať s nikým zo svojho okolia a nemá žiadnych kamarátov. Shanna chodila so synom na terapie, ale nič nepomohlo. Doteraz nemal potrebu byť s niekým. Najradšej trávi čas osamote. A zrazu sa pritúlil k štvornohému miláčikovi, akoby to bola tá najprirodzenejšia vec na svete.

„Stálo to za všetky vyronené slzy, všetky boje, peniaze a dlhé hodiny strávené na terapiách. Každý jeden čin bol malým krôčikom k úspechu. V hĺbke duše som verila v to, že tento pes nám zmení život. Ako matka som si prešla ťažkým obdobím, keď som videla môjho syna bojovať s rôznymi situáciami, kvôli čomu som veľa plakala. Ale dnes to boli slzy radosti. Je to neopísateľný pocit," dodala v príspevku šťastná Shanna.