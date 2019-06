TASR

Dnes o 10:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nezabúdajte: Horúčavy môžu spôsobiť kolapsy, treba dbať na pitný režim

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti informoval, že počas tohto týždňa čaká naše územie viac tropických dní po sebe.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP/Mahesh Kumar A.

Bratislava 10. júna (TASR) - Horúčavy, ktoré budúci týždeň zasiahnu Slovensko, prinášajú veľa zdravotných rizík a môžu spôsobovať kolapsové stavy. Vysoké teploty vzduchu sú pre organizmus záťažou, problémy môžu spôsobiť aj zdravým ľudom. Netreba preto podceňovať pitný režim.

"Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním," priblížil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Teplo viac ohrozuje ženy, podľa skúseností záchranárov skolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor aj na deti a seniorov.

Dospelý človek by mal počas horúcich dní vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú tekutiny prijaté vo forme malinoviek, piva, alkoholu či kávy. Ideálna je obyčajná voda, prijímaná najlepšie pravidelne v menších dávkach. Dôležitá je tiež teplota - vhodnejšie sú vlažné nápoje.

Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. "Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď človek nepociťuje smäd," pripomenuli odborníci z ÚVZ.

Na uhasenie smädu detí je vhodná voda, neperlivé minerálne vody a nesladené ovocné či bylinkové čaje. Najmä počas horúcich letných dní, pri pobyte v prostredí s nízkou vlhkosťou vzduchu alebo pri športe treba dbať na to, aby dieťa vypilo aspoň dva až trikrát viac ako inokedy.

Seniori by mali počas horúčav piť v menších dávkach a častejšie. Organizmus seniora obsahuje menej tekutín a orgány pracujú pomalšie, nedokážu preto vylučovať tekutiny spoločne s odpadovými látkami tak ako u mladších ľudí. Denná dávka približne jeden a pol až dva litre by sa mala rovnomerne rozložiť počas celého dňa. Najvhodnejšia pre seniorov je čistá pitná voda, pri výbere minerálnych vôd treba venovať zvýšenú pozornosť obsahu sodíka, pretože starší ľudia majú často vysoký krvný tlak a obsah sodíka vo vode by im mohol tento stav ešte zhoršiť. Pre príjem vitamínov sú vhodné nesladené ovocné šťavy alebo džúsy bez chemických prísad, ktoré je dobré zriediť vodou.

Počas horúčav musia záchranári častejšie zasahovať pre kolapsy. Človek vtedy náhle zbledne, dostaví sa nevoľnosť, môže ho obliať studený pot, na chvíľu stratí vedomie, no po pár sekundách sa začne preberať. Vtedy ho treba dať do tieňa, dať mu trochu vody, ovlažiť ho, nechať ležať, lebo môže znova odpadnúť a zavolať na tiesňovú linku 155, kde operátor poskytne ďalšie rady a pošle pomoc.

