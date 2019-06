Kristián Plaštiak

Dnes o 17:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Adidas vyrobí až 11 miliónov tenisiek z plastov vylovených z oceánov

V minulom roku spoločnosť vyrobila 5 miliónov párov.

— Foto: Pixabay

BRATISLAVA 10. júna - Plastové zamorenie je nebezpečnou hrozbou, ktorá nám môže spôsobiť (a niekde to už robí) nemalé problémy. Ročne vyhodíme tony plastového odpadu končiaceho v oceánoch, kde ho žerú zvieratá. Tie sa potom dostanú na náš stôl a my ich jeme. Nik z odborníkov by sa nečudoval, ak by sa o pár rokov v reštaurácii na jeho stole objavila ryba s bruchom plným plastových slamiek alebo iných mikroplastov, ktoré sú príliš drobné na recykláciu. Spoločnosť Adidas sa preto rozhodla urobiť krok k záchrane planéty.

Projekty nemeckého Adidas

Ako o tom informovala prostredníctvom článku na vlastnej webovej stránke, svetoznáma firma so športovým oblečením a príslušenstvom v tomto roku vyrobí 11 miliónov párov tenisiek z plastov, ktoré skončili v mori. Zlepší sa tým doterajšia výroba, v uplynulom roku totiž takýmto spôsobom vyrobili 5 miliónov párov. Spoločnosť v boji nestojí sama, sily spojila s environmentálnou organizáciou Parley for the Oceans. Spomenuté tenisky budú z plastového odpadu, ktorý skončí na plážach.

Športová obuv nie je jediným produktom, ktorý takto vyrábajú. Aj dresy slávneho bavorského futbalového klubu Bayern Mníchov sú z kúskov plastu. Jedným z prvých pokusov o textil z plastu sa pokúsili v roku 2010, keď na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike nastúpila brazílska reprezentácia v dresoch z plastových fliaš.

Gil Steyaert, ktorý je zodpovedný za globálne operácie spoločnosti, uviedol: „Obnoviteľnosť v Adidas znamená viac ako iba recyklácia plastov. Neustále zlepšujeme aj náš environmentálny zásah pri výrobe našich produktov. To zahŕňa použitie obnoviteľných materiálov, redukciu emisií a prevenciu proti odpadu. Iba v roku 2018 sme zachránili viac ako 40 ton plastu v našich kanceláriách, predajniach, skladoch a distribučných centrách po celom svete, a nahradili ich zelenejšími riešeniami,“ uvádza sa na webe spoločnosti.

Už od roku 2016 v predajniach Adidas nenájdete žiadne plastové vrecká

V minulom roku sa v poľských Katoviciach na medzinárodnej klimatickej konferencii podpisovala Charta o ochrane klímy pre módny priemysel. Spoločnosť Adidas súhlasila s podmienkami, medzi inými aj so znížením emisií o 30 percent do roku 2030. Do roku 2024 je odhodlaná používať iba obnoviteľný polyester v každom produkte. Od roku 2016 v predajniach Adidas nenájdete plastové vrecká.

„S produktami vyrobenými z recyklovaného plastu našim zákazníkom ponúkame skutočnú pridanú hodnotu, ktorá presahuje vzhľad, funkčnosť a kvalitu produktu, pretože každá topánka je malým príspevkom k ochrane našich oceánov. Po jednom milióne párov v roku 2017, piatich miliónoch v 2018, v roku 2019 plánujeme vyrobiť jedenásť miliónov párov topánok obsahujúcich recyklovaný plast z oceánov,“ uviedol Eric Liedtke, člen výkonného výboru spoločnosti Adidas.