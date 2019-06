Vraj ľudia nepomôžu, keď sú svedkami bitky? Je to inak, ľudia v skutočnosti pomáhajú, ukazuje štúdia

Pavol Hirka

Ľudia, ktorí sú svedkami agresívnych činov, zasiahnu častejšie, ako sa predpokladalo.

BRATISLAVA 10. júna – V situácii, ktorá je nebezpečná, prípadne v nej ide o život, sa pokojne môže ocitnúť každý z nás. Dočkáme sa v takom momente pomoci? Ako ukázali udalosti posledných týždňov, nemusí to tak byť. Dôkazom je napríklad útok na manželský pár v bratislavskej MHD, ktorého svedkom bolo dvadsať ľudí, no žiaden z nich nepomohol.

Sociológovia v takýchto prípadoch spomínajú tzv. efekt prizerajúceho sa (Bystander effect), podľa ktorého človek, ktorý je svedkom násilnej udalosti, no zároveň je tam viacero ďalších ľudí, má tendenciu ignorovať ju a povedať si „Prečo by som mal zasiahnuť, ak to môžu urobiť iní".

Pomôžu v deviatich z desiatich prípadov

Ako však ukazuje najnovšia štúdia, na ktorej spolupracovali výskumníci z Dánska, Holandska a Spojeného kráľovstva, nie je to úplne tak. Tím sociológov, kriminológov a psychológov skúmal 500 policajných prípadov, aby zistil správanie okolostojacich pri rôznych násilných útokoch. Výskumníci v takýchto prípadoch zistili, že v troch zo štyroch incidentov pomohol aspoň jeden prizerajúci sa človek, ktorý napríklad zablokoval kontakt medzi účastníkmi udalosti alebo odtiahol páchateľa preč.

Ako vysvetľuje štúdia, čísla môžu byť ešte vyššie, keďže policajné prípady neobsahujú udalosti, ktorých eskalácii úspešne zabránil prizerajúci sa človek a preto neboli nahlásené. Preto sa výskumníci pozreli aj na videá z rôznych kamerových systémov, ktoré zachytili podobné násilné udalosti a nemuseli sa objaviť v policajných záznamoch. Zistili, že aspoň jeden prizerajúci sa človek (obvykle to však boli traja alebo štyria ľudia) pomohli v deviatich z desiatich prípadov.

Väčšinou aj naozaj pomôžu

A aké sú motivácie toho, že ľudia pomôžu? To už je individuálne, často ide napríklad o mužskú pomoc žene. Výskumníci tvrdia, že silnejší muži majú väčšiu tendenciu pomôcť a faktorom je aj sociálna príbuznosť k páchateľovi činu a obeti. Výskumníci ďalej dokazujú, že ľudia väčšinou zasiahnu s cieľom upokojiť situáciu a vo väčšine prípadov aj reálne pomôžu.

Podľa štúdie sa človek, ktorý pomôže, dostal do problémov, respektíve bol nakoniec obeťou útoku aj on, iba v jednom z desiatich prípadov. Ak navyše obeť agresie nepoznáte, je oveľa menšia šanca, že si útočník vyšliapne aj na vás.