Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slováci do 21 rokov prehrali s Čechmi v generálke pred kvalifikáciou

V septembri odohrajú úvodný dvojzápas na pôde Azerbajdžanu a Lichtenštajnska.

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. — Foto: TASR/Marko Erd

Zell am See 9. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v nedeľnom prípravnom stretnutí s českými rovesníkmi 1:2. Na neutrálnej pôde v rakúskom Zell am See inkasovali od Jana Matouška a Ondřeja Šašinku, za zverencov Adriana Guľu znížil v 75. minúte Milan Kvocera.

Pre mladých Slovákov to bola záverečná previerka pred jesenným štartom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 tejto vekovej kategórie. V septembri odohrajú úvodný dvojzápas na pôde Azerbajdžanu a Lichtenštajnska.