V Košiciach zomrel fotograf udalostí z augusta 1968 Tibor Kováč

Odišiel vo veku 82 rokov.

Fotograf Tibor Kováč z Košíc pracoval v roku 1968 v Technickom múzeu v Košiciach ako fotodokumentátor, keď ho vtedajšie vedenie múzea vyslalo 21.8.1968 do ulíc zdokumentovať okupáciu v meste. Archívna snímka — Foto: TASR/František Iván

Košice 9. júna (TASR) – V jednej z košických nemocníc v nedeľu v skorých ranných hodinách zomrel fotograf udalostí z augusta roku 1968 Tibor Kováč. TASR to potvrdila jeho manželka Anežka Kováčová s tým, že vo veku 82 rokov skonal na celkové zlyhanie organizmu o 5. hodine ráno.

Tibora Kováča ako fotoreportéra ťažko zranili 21. augusta 1968 v Košiciach. Postrelili ho do hlavy, keď sa vracal domov, následkom zranenia ostal pripútaný na invalidný vozík. On sám vylúčil, že by šlo o náhodnú strelu, podľa jeho slov Rusi vtedy strieľali na všetko, čo sa pohlo.

Aj napriek tomu sa mu podarilo urobiť v ten deň zábery, ktoré 20 rokov skrýval v invalidnom vozíku pred Štátnou bezpečnosťou a neskôr boli publikované aj v zahraničí. Po roku 1989 ho rehabilitovali, patril medzi najťažšie telesne postihnutých svedkov vtedajších udalostí.