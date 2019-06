TASR

Sulík: SaS pôjde do blížiacich sa parlamentných volieb sama

Na otázku o výsledkoch eurovolieb reagoval tým, že strana si splnila svoj cieľ dosiahnuť aspoň dva mandáty.

Na snímke Richard Sulík. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 9. júna (TASR) - Liberálna SaS pôjde do blížiacich sa parlamentných volieb sama. V súvislosti s diskusiou o tvorbe koalícii strán to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike povedal predseda strany Richard Sulík. Vylúčil spoluprácu so Smerom-SD s Robertom Ficom či bez neho.

„Máme jasne vyprofilovanú programovú ponuku, kvalifikovaných ľudí, sme vyzretou stranou a sme pripravení byť súčasťou vlády," zdôraznil Sulík s tým, že spájanie a kompromisy budú robiť po voľbách, aby dokázali podpísať koaličnú dohodu.

Na otázku o výsledkoch eurovolieb reagoval tým, že strana si splnila svoj cieľ dosiahnuť aspoň dva mandáty. „Ale nie je to dôvod jasať. Samozrejme, percentuálny výsledok mohol byť lepší," dodal. Meno podpredsedu Národnej rady SR namiesto Lucie Ďuriš Nicholsonovej podľa jeho slov povedia v pondelok po republikovej rade.

Na vyjadrenia niektorých politických subjektov o hodnotových podmienkach pre spoluprácu povedal, že to považuje za taktickú chybu a ukážku nezrelosti. Nesúhlasí napríklad ani s návrhom na to, aby si do parlamentu volili svojich zástupcov ľudia priamo zo svojho regiónu. Vidí v tom nerovnosť hlasu vzhľadom na počet oprávnených voličov a hovorí o deformácii volebného systému.

V súvislosti so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska povedal, že je dobré mať partnerské vzťahy s čo najviac krajinami sveta. Dobrý vzťah podľa neho treba mať aj s Ruskom, najvyšší ústavní činitelia by však mali zvážiť, kedy tam pôjdu a ako sa budú správať. Kritizoval výroky Andreja Danka o tom, že Bielorusko je strategickým partnerom Slovenska.

K oslavám 75. výročia vylodenia v Normandii doplnil, že ak tam nebol predseda vlády, mal tam byť aspoň prezident Andrej Kiska. „Na toto tu je diplomacia. Keď je funkčná, tak ani náznakom k takejto termínovej kolízii nedôjde," povedal na adresu Pellegriniho návštevy v Rusku a neúčasti na oslavách vo Veľkej Británii.

V súvislosti so sankciami voči Rusku doplnil, že Európska únia zlyháva, pretože neuplatňuje „jeden meter" na všetky krajiny. Argumentuje tým, že napríklad Nemecko otvára podniky v Rusku. Prehodnotenie sankcií s chladnou hlavou by podľa jeho slov možno malo zmysel.